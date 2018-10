Niño reseñador de juguetes es astro en YouTube

Con apenas siete años de edad, Ryan atrajo millones de “vistas” en YouTube con sus reseñas de juguetes. Ahora, él mismo es un juguete.

Walmart está vendiendo muñecos con su imagen, masilla con su rostro en el paquete y otros juguetes bajo la marca Ryan’s World. Es una apuesta a que los niños, que se pasan más y más tiempo con sus celulares y tabletas, van a reconocer al astro de YouTube y querer los juguetes con su nombre.

La nueva línea podría ayudar a Walmart a atraer a antiguos clientes de Toys R Us , en momentos en que muchas cadenas minoristas buscan a atraer compradores con la mira en la temporada navideña.

Ryan, que ha estado haciendo videos en YouTube desde hace tres años, se ha vuelto una influencia grande en la industria de juguetes. Sus videos usualmente le muestran desempaquetando un juguete, jugando con él y entonces despidiéndose de la cámara. Su video más visto, en el que Ryan busca enormes huevos plásticos, tiene más de 1,500 millones de “vistas”.

Los juguetes mostrados en sus videos generalmente registran un aumento de ventas, dice Jim Silver, editor del portal de reseñas de juguetes TTPM.com. “Ryan es una celebridad”, dice. “Los niños miran sus videos. Es entretenido”.

Tanto así que los fabricantes de juguetes les han pagado a Ryan y a sus padres para mostrar sus productos. La revista Forbes estima que el canal Ryan en YouTube, ToysReview, ganó 11 millones de dólares el año pasado, pero sus padres, Shion y Loann, declinaron confirmar la cifra o dar detalles financieros sobre los acuerdos de Ryan. Tampoco dieron su apellido ni dónde viven, por razones de privacidad y seguridad.

El sendero de Ryan, de un reseñador diminuto a una figura influyente en el sector de los juguetes, comenzó el año pasado cuando sus padres firmaron con Pocket.watch, una compañía de apenas dos años que trabaja con varias personalidades de YouTube para poner sus nombres en ropa, libros y otros productos. Ryan es el primero con una línea de productos, debido a su gran audiencia, dice Pocket.watch.

El mes pasado, Walmart comenzó a vender un limo de colores brillantes de Ryan's World por US$ 4, muñecos por US$ 9 y juguetes blandos en forma de papas fritas por US$ 18. La cadena minorista es la vendedora exclusiva de algunos productos de la línea, como camisetas y animales de peluche.