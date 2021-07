Nicole Pillman, además de cantautora, es también contadora. Por eso ve su carrera musical como un negocio y entiende la importancia de diversificarlo. “Es la manera en que un artista de mi género puede emerger, sin necesidad de saltar de género”, apunta la baladista de 34 años.

¿Qué formato generaba una rentabilidad importante antes de la pandemia?

Encontré un espacio en los megaconciertos. Abría eventos para todos los baladistas como Jesse y Joy, Río Roma, Laura Pausini, Noel Schajris, etc.

¿Cuánto recibía por regalías a través de esos conciertos?

Apdayc saca un porcentaje de la cantidad de entradas vendidas del ticket más caro o de acuerdo a la taquilla. Los empresarios pagaban un 10% por autoría y eso se repartía equitativamente entre las canciones tocadas. Entonces, conciertos de artistas internacionales que convocaban 20 mil o 30 mil personas generaban algo importante.

¿Cómo ha cambiado el escenario sin estas presentaciones?

Televisión y radio han sido el foco. Redes sociales también,pues Apdayc tiene un contrato con Facebook. Pero lo que más genera ingresos es la distribución de mi música en Spotifyy YouTube.

¿Eso sirve para sostenerse?

Si bien Internet es un brazo más del negocio, no se podría vivir de eso. Es un canal para mantenerte, pero no permiten reinvertir. Las regalías sí. En Inglaterra o Francia se busca que las plataformas digitales den un porcentaje más equitativo, pero en Latinoamérica estamos muy lejos.

¿Series y novelas son su mercado?

Sí, y no tanto los shows porque yo no tengo la cantidad de presentaciones que tiene la cumbia, por ejemplo. Mi esposo Santiago León Falcón es también productor musical de películas, entonces escribimos canciones para muchas como “No me digas solterona” o “La peor de mis bodas”.

¿Así es como ha sacado el máximo provecho a la composición?

Principalmente compongo para mí, el cine y la televisión. Busco que nuestras obras cobren importancia no solamente a nivel de difusión, sino también en lo económico. El último tema exitoso fue “Princesas” y no sé en cuántos cumpleaños he cantado “Ven, baila quinceañera”. Tuve mucho trabajo gracias a esa canción.

¿El impacto es similar en sus discos?

La mayoría de mis discos tienen te mas propios, aunque no todos se convierten en éxitos. Pero para generar un show debes tener varias canciones propias, sino fácilmente van a contratar a otro grupo. Así generas un público fiel.

Pero dice que este año no recurrió tanto a su trabajo como autora...

Más bien como promotora. Grabé el disco “Renacer” de 20 canciones bajo la modalidad de crowfunding. Convoqué a autores de todo el Perú no tan conocidos o sin los contactos con la radio y televisión. A cambio de su inversión en la producción, les ofrecimos ese espacio.

¿Qué proyectos están en camino?

Como se están haciendo muchos eventos corporativos, invertimos en cámaras para dar servicios de streaming. Aprovecho ese espacio para hacer también mis conciertos y cubrir los costos con auspiciadores. También tenemos una productora de videoclips y campañas publicitarias. Quiero mantener mi esencia y no saltar de género, así que me toca diversificar el negocio.

EN CORTO

Medios. “Cada vez que lanzamos un tema propio tratamos de moverlo en los medios, que entre a la televisión y la radio”, señala Nicole Pillman, quien procura mantener una buena relación con las productoras que la convocan también para interpretar canciones por encargo.