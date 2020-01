Como cada año, el Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), que este año se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, el próximo 2 de febrero, se convierte en la cita deportiva más importante del curso y a falta de cinco días los hoteles más importantes de Miami no disponen de ninguna habitación libre.

Hard Rock Hotel, Four Seasons, The Biltmore o The Miami Beach Edition están al cien por cien de su capacidad para el fin de semana del Super Bowl, un evento cuyas entradas más caras se pueden comprar por más de US$ 33,000, según indica Ticket Master, una de las páginas oficiales de reventa.

El Super Bowl, que este año tiene como protagonistas a los Chiefs de Kansas City contra los 49ers de San Francisco, atrae a miles de aficionados de todo el mundo y con ellos se mueven cantidades desorbitantes de dinero en un negocio multimillonario.

Una opción mucho más asequible para los aficionados es la de reservar una habitación en Airbnb, en las inmediaciones del estadio de los Dophins, donde se jugará el encuentro y que está en Miami Gardens, a unos 27 kilómetros al norte de la ciudad de Miami.

En la aplicación de la empresa se pueden encontrar habitaciones desde US$ 40 la noche hasta casas completas a menos de 2 kilómetros del estadio, por US$ 4,500 la noche.

Según Airbnb, se espera un aumento del número de alquileres en los condados de Miami-Dade y Broward para el fin de semana del partido y ya se confirmaron más de 34,000 reservas, superando así las 26,000 de la feria Art Basel celebrada en diciembre pasado.

“Al comenzar el año en Florida con un gran evento masivo como es el Gran Partido, Airbnb está orgulloso de facilitar el viaje de decenas de miles de personas, mientras apoyamos e impulsamos la economía del estado”, indicó en un comunicado el director de políticas de Florida, Tom Martinelli.

Sin embargo, nadie podrá disfrutar del encuentro como Denise Ammon y tres de sus amigos, que el día del partido despertarán en una suite dentro del propio Hard Rock Stadium.

Ammon fue ganador del concurso “Courtyard by Marriot Super Bowl Sleepover”, por el cual pasarán la noche del sábado en una habitación adaptada desde donde podrán ver el partido. Los participantes del concurso en las redes sociales tuvieron que publicar una imagen o un vídeo en el que contaran una historia sobre una amistad que les hubiese cambiado la vida.

6,000 MILLONES EN APUESTAS

Otro de los grandes negocios del Super Bowl 54 serán las apuestas deportivas, que solo son legales en 13 estados del país, aunque en muchos lugares no se han implementado aún y cada región presenta ciertas particularidades. Nevada, Nueva Jersey, Pensilvania o Indiana son algunos de los estados que las permiten, y en línea.

Según el portal especializado The Lines, el año pasado se apostaron cerca de US$150 millones por el Super Bowl, solo en el estado de Nevada. La cifra ascendió a los US$ 6,000 millones en el conjunto de los Estados Unidos, según sus cálculos.

UN EJÉRCITO DE TRABAJADORES

En total se espera que al estadio acudan más de 60,000 personas el domingo del partido, según indicó a los medios el director de planificación de eventos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Eric Finkelstein, aunque serán muchos más los que se acercarán a disfrutar del encuentro desde fuera del recinto.

Sin embargo, no se permitirá lo que se conoce como “talegate” en las inmediaciones del estadio, una tradición de todos los partidos de fútbol americano en la que los aficionados se traen sus barbacoas, y beben y comen durante las horas previas al partido.

En cuanto a la seguridad y los preparativos, Finkelstein explicó que solamente en el estadio hay “un ejército” de 6,000 trabajadores que se apuran para que todo esté listo, y que a pesar de que la seguridad siempre preocupa “se repetirán los planes de otros años”.