Si antes las compañías de streaming estaban dispuestas a pagar millones por tener a los mejores actores en pantalla, hoy la industria apunta su inversión a los creadores de historias.

No cabe duda que los contratos de empresas productoras con guionistas es una práctica habitual. Pero lo que no se consideraba común es que se pagaran exorbitantes cifras por ello. Actualmente los contratos pueden llegar a sumar US$ 500 millones.

Esta cifra quintuplica lo que percibían guionistas de series como ‘Friends’, vigente hasta hoy. David Crane y Marta Kauffman cobraron US$ 100 millones por la creación, detalló el portal Hipertextual.

El giro de la industria

Plataformas como Netflix empezaron distribuyendo contenido ajeno. Pero la competencia por atraer nuevas audiencias exigió apostar por guionistas capaces de fidelizar al público con sus historias. Así lo revelan las cifras.

En verano de 2017 Netflix firmó un millonario contrato por US$100 millones con la guionista de la serie ‘Grey’s Anatomy’, Shonda Rhimes.Desde entonces la también productora estadounidense está trabajando en proyectos como ‘The Warmth of Other Suns’ y ‘Pico & Sepulveda’, The Residence, detalló el portal Sensacine.

A este acuerdo le siguió Ryan Murphy, el guionista de ficciones como ‘Pose’ o ‘American Horror Story’. Él recibió US$ 300 millones por Netflix.

Estrategias

La lucha por quedarse con los mejores guionistas y cineastas es constante. El portal ‘El País’ explicó que uno de los mayores atractivos para los profesionales de la industria es que el ‘streaming’ les ofrece libertad de creación. Además, su trabajo podrá ser visto por más personas.

Así ocurrió con la película ‘Roma’, de Alfonso Cuarón. El rodaje fue comprado por Netflix y tuvo la oportunidad de participar en los Oscar. Lo mismo sucede con ‘La balada Buster Scruggs’, de los hermanos Coen.

Por su parte, ‘Amazon Prime Video’ ha logrado contratar al matrimonio formado por Lisa Joy y Jonathan Nolan, quienes trabajaban para HBO. La oferta por tenerlos en su compañía fue de US$ 150 millones. Ambos estarán a cargo de adaptar los libros de ‘El señor de los anillos’ a serie.

Netflix también prepara nuevos proyectos con guionistas veteranos de la talla de Robert Bertram Schwartz, más conocido como Robert Towne.

El escritor original de la película ‘Chinatown’ y quien además fue acreedor del ‘Oscar’ por mejor guión en 2006, firmó contrato con la plataforma para colaborar con una nueva producción.

Contraste

Si bien los guionistas que trabajan para plataformas están sellando contratos por millones de dólares, no ocurre lo mismo en Hollywood.

Las ganancias semanales de los escritores estadounidenses se redujeron en un 23%, según datos del Sindicato de Guionistas estadounidense, reveló El País.





En Corto

Millonarias ofertas por retener talentos

Warner Bros. Según el portal ‘El País’, Greg Berlanti, impulsor de series de superhéroes de DC, cobró US$ 397 millones por una ampliación de contrato de cuatro años con Warner Bros. Es el mayor contrato con dicha productora.