Netflix y HBO: la batalla que refleja dos modos distintos de ver TV

El pasado lunes se celebró la edición 70 de los Premios Emmy en Estados Unidos. La gala, que transcurrió sin mayores contratiempos, distinguió a “Game of Thrones” como la Mejor Serie Dramática. No obstante, la expectativa del evento también era por saber qué modelo de negocio se llevaría más Emmys durante la noche: si la cadena de cable HBO o el servicio de streaming Netflix.

Al final, fue un empate con sabor a victoria para Netflix. Ambas obtuvieron 23 premios, pero Netflix acabó con la racha de HBO, que tenía 17 años seguidos siendo la cadena con más nominaciones. Antes de comenzar la premiación, Netflix tenía 112 nominaciones y HBO, 108.

Comparadas

A pesar de que HBO no produce tantas series como Netflix, ambas compiten en categorías clave, como series limitadas, talk shows, comedia y series dramáticas. En los últimos años, gracias a “Game of Thrones”, HBO ha podido llevarse el premio a Mejor Serie Dramática varias veces, el más importante de los Emmy. Además, ha arrasado en otras categorías.

Otra diferencia entre ambos canales de difusión de series es el presupuesto que invierten para crear contenido. Los gastos de Netflix para crear programas como “Stranger Things”, “The Crown”, entre otros, es de US$ 13 mil millones, según Forbes para el 2018. HBO, por el contrario, apostó US$ 2,500 millones durante el 2017 por sus programas. Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones AT&T ha comprado Time Warner, que a su vez controla el canal de cable, por US$ 85 mil millones. Se espera que esto ayude a incrementar el presupuesto de HBO, según Business Insider.

Lo cierto es que Netflix se ha acercado bastante a HBO en los últimos años. En el 2017, HBO se llevó 29 premios Emmy y Netflix, solo 20. Este año, con el reciente empate, augura una lucha más intensa para el 2019.

En relación a suscriptores a nivel global, Netflix tiene 117.6 millones y HBO cuenta con 134 millones.

Los nuevos competidores

HBO y Netflix no están solas en esta batalla sobre la nueva forma de ver televisión. El lunes por la noche las plataformas de suscripción Amazon Prime, Hulu y el canal FX Networks han demostrado que también quieren competir.

Amazon Prime ganó en las cinco categorías en las que compitió con su comedia “The Marvelous Mrs. Maisel”. En total, se llevó ocho premios.

Hulu, por su parte, no pudo repetir la distinción que obtuvo el año pasado, cuando ganó el premio a Mejor Serie Dramática por “The Handmaid’s Tale”. Aun así, se llevó cuatro premios, aunque en categorías técnicas.

En cuanto al canal FX Networks, está en la lucha junto a HBO por el lado de la industria tradicional de la televisión. FX consiguió 12 premios por series como “The Americans”.

En cuanto a presupuestos destinados a crear contenido, Amazon Prime invirtió US$ 4,500 millones en el 2017. En cuanto a Hulu, es la plataforma de streaming cuyo presupuesto es menor a las otras tres: US$ 2,500 millones en el 2017.

Las plataformas de suscripción juntas se han llevado 35 premios en total, de las cuales 12 (de 26) estaban entre las categorías más importantes de la noche.

Cifras y datos

1. Audiencia. La ceremonia de los Premios Emmy tuvo 10.2 millones de televidentes.

2. Baja. Es la cifra más baja en su historia. El año pasado vieron el evento 11.39 millones.

3. Pasado. El año 2000 fue la última vez que los Premios Emmy tuvieron más de 20 millones de televidentes.

4. Récord. Solo cuatro veces en su historia ha tenido más de 30 millones de televidentes.