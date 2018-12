'Nani' Roma cree que organización del Dakar debe "reflexionar" para recuperar países

El piloto Joan 'Nani' Roma, doble ganador del Rally Dakar en motos (2004) y coches (2014), señaló este miércoles en un acto en Madrid que la organización del Dakar, dirigida por la empresa ASO, debe "reflexionar" para recuperar países como Chile o Argentina, ya que la próxima edición se disputará solo en Perú.

"Para mí Sudamérica tiene sitios espectaculares: Atacama en Chile, Argentina... Hay espacio para hacer cosas. Creo que ASO tiene que reflexionar, cambiar un poco la manera de hacer las cosas y activar de nuevo a los países para estar allí", afirmó Roma en una rueda de prensa en Madrid, a pregunta de EFE sobre el futuro del Dakar.

En cualquier caso, el piloto catalán ve "complejo" que el Rally vuelva a África. "Nos gustaría a muchos volver, pero no es fácil, es complejo, el mundo geopolíticamente no es fácil y cada vez menos", reconoció.

"Se está hablando de volver a África, pero sinceramente no lo veo, Marruecos es seguro, hay partes de Argelia que son seguras, a Libia no se puede ir, Mali no es seguro. Hacer como el África Race es diferente a lo que hacíamos... Para mí se puede seguir haciendo el Dakar en Latinoamérica", reflexionó Nani Roma.