2019 ya está a punto de acabarse. En consecuencia, las plataformas de música en streaming han decidido hacer un recuento sobre los éxitos que más han sonado en el último año. Por su parte, Spotify ha decidido ir más allá y ha publicado quiénes han sido los artistas más escuchados de 2010 a 2019.

Drake, Ed Sheeran y Post Malone son así los artistas más sonados en años recientes. Cierra el top 5 Ariana Grande y Eminem.

No solo eso, la plataforma también ha creado un playslist con todos los hits más sonados durante ese rango de tiempo. Resalta así “Shape of You” de Ed Sheeran, así como "One Dance” de Drake, Kyla, WizKid. De hecho, de las canciones más escuchadas en este mismo período, los intérpretes también coinciden con los artistas más escuchados.

La plataforma no se ha quedado atrás y reúne en su lista de reproducción éxitos de artistas latinos como “Despacito” del puertorriqueño Luis Fonsi o “Danza Kuduro” del también puertorriqueño, Don Omar.

Por otra parte, solo en el año 2019, según Spotify, el ránking de los artistas más escuchados varía relativamente. Aquí destacan también Billie Eilish así como Bad Bunny.