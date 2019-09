El órgano supremo del rugby no esperaba tanto. Con 260 millones de libras (US$ 323.5 millones) en ingresos esperados, Japón 2019 superaría a Inglaterra, hasta ahora el Mundial más rentable (245 millones de libras, US$ 304.8 millones), cuando el número de plazas disponibles es bien inferior (1.8 millones de libras frente a US$ 2.47 millones).

“Habíamos hecho previsiones aproximadamente de un 25% inferior en ingresos comerciales y vamos a superar los de Inglaterra”, afirmó el director general de World Rugby, Brett Gosper.

"Es un éxito comercial formidable, y también esperamos de desarrollo. En cuanto a la competición, ya se verá sobre el terreno", añadió.

En el 2009, World Rugby había sin embargo pensado lo contrario tras la atribución de las dos competiciones.

"Decidimos en la época otorgar la organización de dos Mundiales, Inglaterra y Japón. Nos lanzamos a Asia ya que Inglaterra era un valor seguro", señaló el dirigente de World Rugby.

Japón es el primer país asiático en albergar la competición, y también el primero fuera de las grandes naciones tradicionales del rugby.

Casi todas las entradas (96%) ya están vendidas, indicó el martes el comité de organización.

“Tenemos 5.5 millones de peticiones para 1.8 millones de entradas, por lo que sabemos que pondremos el cartel de no hay billetes. No lo hemos anunciado todavía pero llegará”, añadió feliz Gosper.