Los motores que más rugen en Salón de Detroit

Prototipos o ad portas de producción. Fabricantes de automóviles se alistan para el evento que arranca hoy.

Énfasis en la deportividad sin perder la elegancia

El Volkswagen Passat 2020 debutará en Detroit, pero no sería radicalmente diferente de su predecesor. Con rasgos que lo hacen asemejarse al Arteon, este sedán ostenta unas aristas laterales más marcadas y una línea que pone algo más de acento en la deportividad, sin perder elegancia. Este modelo tendrá un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas y un nuevo sistema de propulsión híbrido.

Énfasis en la deportividad sin perder la elegancia (Foto: Volkswagen Passat) Énfasis en la deportividad sin perder la elegancia (Foto: Volkswagen Passat) Difusión

El más esperado en los últimos 16 años

Una de las presentaciones más esperadas de Detroit es la del cupé deportivo Toyota Supra 2019: representa su retorno después de 16 años de pausa a su producción. Por esto, la publicación accidental en la cuenta de Twitter de Toyota México de una imagen del auto causó revuelo. Por lo pronto, el nuevo Supra es resultado de una de las asociaciones de la marca con BMW, ya que utilizaría dos motores que la firma alemana ha empleado, según El Universal. Asimismo, incorporaría una caja manual de seis velocidades.

Toyota Supra (Foto:Toyota) Toyota Supra (Foto:Toyota) Difusión

El auto convertible casi definitivo

Si bien aún es un prototipo, y por tanto no es el descapotable definitivo, Lexus desvelará su LC Convertible Concept. Sitios especializados, no obstante, confían en que pronto pasaría a producción. El auto conserva un estilo agresivo y poco convencional del modelo original, con formas muy esculpidas, y un aspecto largo y bajo. “Este concepto sugiere la dirección futura del buque insignia de LC”, ha adelantado Lexus.

Lexus (Foto: Lexus) Lexus (Foto: Lexus) Difusión

El vehículo eléctrico de lujo en formato SUV

Infiniti podría unirse al listado de marcas que apuntan asemejarse a Tesla. El brazo de lujo del fabricante japonés Nissan reveló un nuevo concepto de auto eléctrico en formato SUV: Infiniti QX Inspiration. Esta apuesta “previsualizaría el futuro electrificado de la marca”, según se lee en un comunicado. Oficialmente el auto se dará a conocer hoy.

Infiniti Suv (Foto:Infinity Suv) Infiniti Suv (Foto:Infinity Suv) Difusión

Edición tan especial como histórica

Subaru aprovechará el Salón de Detroit para hacer debutar hoy el WRX STI s209. Edición especial de uno de los autos más míticos. Este lanzamiento, de acuerdo a Autocasión, es histórico: es la primera vez que Subaru llevará la versión s20x fuera de Japón. La marca no ha revelado la potencia que ofrecerá este auto, aunque probablemente tenga al menos 325 caballos.

Subaru Subaru Difusión

El automóvil que funciona con hidrógeno

De momento, Hyundai tiene la tecnología más avanzada de celdas de combustible de hidrógeno, por lo que es natural que el nuevo Hyundai N sea un vehículo de alto rendimiento que funcione con hidrógeno. “Si no es Hyundai, ¿quién construirá un auto de hidrógeno de alto rendimiento?”, ha declarado hace poco Albert Biermann, jefe de la sección de investigación y desarrollo. Aún nada es oficial, y probablemente sea seguro asumir que el modelo es un concepto.

Hyundai (Foto: Hyundai) Hyundai (Foto: Hyundai) Difusión

Un poderoso motor y un estilo más agresivo

Ford reserva el nombre de Shelby solo para sus autos más extremos, así que el nuevo Mustang GT500 no se quedaría atrás. Debido a una celosa reservación de información, no se conoce con precisión las novedades que incorporará. Aun así, se espera que este auto incorpore un poderoso motor V8 de 5.2 litros capaz de generar 700 caballos de fuerza. Según The Week, la única imagen de teaser del auto sugiere una revisión del diseño con un estilo más agresivo alrededor de los conductos de refrigeración de los frenos.