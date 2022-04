La última entrega de la franquicia “MotoGP” y la llegada del “Switch Sports”, una versión del popular “Wii Sports” para la consola híbrida de Nintendo, son los videojuegos más esperados para este mes de abril.

“MotoGP 22″ llevará un año más el mundial de motociclismo en su categoría reina a todos aquellos jugadores que quieran simular a grandes campeones como Marc Márquez, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Peco Bagnaia o Joan Mir.

El juego saldrá a la venta el 21 de abril para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

El otro gran lanzamiento de abril será el de “Nintendo Switch Sports”, uno de los títulos con los que la compañía japonesa pretende revolucionar el mercado y que supone la readaptación de uno de los grandes éxitos de la Wii con más de 80 millones de copias vendidas en todo el mundo, el “Wii Sports”, pero para su dispositivo híbrido.

Aquel juego que salió a la venta en el 2006 fue uno de los pioneros en popularizar el control gestual de los movimientos y obligó a los jugadores a levantarse del sofá para emular desde el salón de casa que estaban jugando al tenis, al béisbol, a los bolos o estaban inmersos en un combate de boxeo.

El “Switch Sports”, que saldrá al mercado el 29 de abril, mantendrá esa misma esencia gracias al giroscopio de los mandos Joy-Con que se encargarán de detectar los movimientos del jugador, que podrá disfrutar de seis deportes diferentes (fútbol, voleibol, bolos, tenis, bádminton y chanbara), y con la última tecnología y mejoras que ofrece la Nintendo Switch.

Además de estos grandes títulos, abril aguarda otros también muy interesantes como, por ejemplo, “Chernobylite”, un juego de acción, supervivencia y disparos en primera persona para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC en la que el jugador deberá investigar varias misteriosas desapariciones en la zona contaminada de Chernobyl. Está previsto que salga al mercado el 21 de abril.

También “Tormented Souls”, una aventura de terror y supervivencia que se lanzará el 14 de abril para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch y PC, o “King Arthur: Knight’s Tale”, un videojuego de rol táctico y combates en primera persona ambientado en la historia del Rey Arturo y que saldrá a la venta el 26 de abril para consolas de última generación (PS5 y Xbox Series) y PC.

Para los seguidores de los juegos futuristas llegan “13 Sentinels: Argis Rim” (12 de abril para PS4 y Switch) y “Godfall Ultimate Edition” (7 abril para PS4, Xbox One y PC); y de aventuras entre dos mundos paralelos, “Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition” (7 abril para PS4, Xbox One, Switch y PC).

Los amantes de LEGO y Star Wars están de enhorabuena porque el 5 de abril llega “La Saga Skywalker”, una divertida aventura que unirá estos dos mundos (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch y PC); y los fanáticos del béisbol podrán disfrutar también a partir del día 5 del “MLB The Show 22″ (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y Switch).

“Chinatown Detective Agency” se presentará el día 7 como una aventura gráfica de investigación y misterio para Xbox Series, Xbox One, Switch y PC; y también sale al mercado un “remake” del mítico “The House of the Dead”, uno de los clásicos de los salones recreativos de los años noventa y que llega ahora en exclusiva para Nintendo Switch también el 7 de abril.

Para esta consola híbrida de Nintendo saldrá también el mismo día 1 de abril “9 Clues: The Secret of Serpent Creek” y “Crystar”; el día 26 se lanzará una versión propia de “Zombie Army 4: Dead War” y dos días más tarde le tocará el turno a “Transiruby”, un juego de aventuras y puzles diseñado con unos gráficos que evocan también los juegos de plataformas de finales de los años ochenta del siglo pasado.