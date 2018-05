La Montaña Arcoiris abraza el turismo

Los habitantes de la Montaña Arcoiris viven de la venta de lana de alpaca. La llegada del turismo podría cambiar esto.



Hasta 1,000 turistas diarios llegan desde Cusco tras visitar la ciudadela de Machu Picchu. "Lo ves en las fotos y piensas que es Photoshop, pero es real", dice Lukas Lynen, un mexicano de 18 años que contemplaba en silencio las maravillas geológicas.

Una zona de 400 hectáreas, incluida la montaña, está solicitada en concesión por la minera canadiense Camino Minerals para un futuro proyecto llamado Red Beds.

The Associated Press solicitó comentarios a la compañía basada en Vancouver para saber cómo afrontaría una eventual extracción minera en una zona popular para el turismo pero al momento no ha obtenido respuesta.

