El videojuego "Spider Man" trata de emular el éxito de Marvel en el cine

No es la primera vez que el hombre araña protagoniza un videojuego pero sí que le rodea tanta espectación: ha contado con más de cien personas dedicadas a su desarrollado y ha llevado varios años.

"No queríamos contar la misma historia que se puede ver en la película o la que puedes leer en los cómic", explicó Bryan Intihar, director creativo de Insomniac Games, el estudio que firma la producción, y que se ha empleado a fondo tanto en la parte técnica como en el guion de la historia.

El videojuego ubica a Peter Parker justo después de acabar la universidad, un "momento crucial" en el que descubre que puede salvar al mundo con su trabajo de científico y en el que, en el plano personal, es independiente pero descubre la importancia de "apoyarse en otras personas", subraya.

"Me gustaría que la gente lo viera y se pueda sentir identificado con él, adoro las últimas películas de Marvel, han hecho algo más que llevar a los superhéroes a la gran pantalla -explica-, si quitas todo el universo de cómic, lo que te queda es una gran historia".

Pone como ejemplo "Guardians of the Galaxy", uno de los más recientes éxitos de Marvel en el cine que a su juicio, no trata sobre un grupo de superhéroes y sus aventuras "sino de cómo una familia puede tener formas muy diferentes".

"Spider Man" cuenta con personajes secundarios conocidos de los cómics del hombre araña como su tía May o su novia Mary Jane, e incorpora villanos como Escorpión o Silver Sable, y otros menos conocidos como el Señor Negativo (antagonista principal).

El escenario sigue siendo Nueva York: "Queríamos que la ciudad fuera un personaje más. Aunque es una nueva historia del personaje, realmente queríamos mantener su ADN", subraya Intihar, cuyo equipo se ha empleado a fondo en las perspectivas y en los detalles: "queríamos tener mucha gente, muchos vehículos, que es como son las calles de esta ciudad".

Aunque todo sigue igual, este nuevo "Spider Man" sí tiene un sello distintivo, cambia su reconocible emblema de la araña al color blanco, avanza el director creativo del proyecto, que reconoce que trabajar con una saga tan importante "es mucha presión".

Un videojuego que llegará unos meses antes del estreno, en diciembre, de la nueva cinta de animación del hombre araña, "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Y que servirá además para mantener el interés por el superhéroe, que regresará a la gran pantalla con la cara Tom Holland en julio del 2019 con "Spider-Man: Far From Home".