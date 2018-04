Felicidades, ingresaste a ese trabajo soñado que tanto esperabas. Ahora tenemos un problema. ¿Cómo deberías vestirte? Ojo, sin mucho presupuesto.

Lotty Castillo, consultora y asesora de imagen del Centro de Imagen y Protocolo (Centroipe) conversó con Gestion.pe sobre este tema y dio algunos tips para vestirse bien con poco dinero porque para ella, vestirse bien no es caro, es un tema de criterio y estilo personal.

“En el mercado existe mucha oferta que vestirse bien no requiere de mucho presupuesto. Sin embargo, lo recomendable es elegir las prendas básicas. Aquellas que se pueden combinar de manera inteligente de manera que se pueda crear un outfit interesante y muy profesional.”, mencionó.

A su vez, destacó que en el mundo ejecutivo, los colores por excelencia son los negros, tonos azules, plomos. “Son colores que comunican seriedad, profesionalismo, estabilidad, personas en las que podemos confiar. Tal vez, podríamos agregar colores en la corbata, en el caso de hombre o algún accesorio en el caso de las mujeres. Sin embargo, estos son los colores en los que nunca vas a fallar.”

En cuanto a precios, Castillo precisó que dependerá de la tienda donde se va a comprar, pero que para ella estas prendas no deberían superar de los S/75 a S/150.

“El secreto está en comprar en cambio de temporada, donde las tiendas de ropa sacan ofertas. Yo aprovecharía ahí para comprar prendas básicas, camisas blancas, pantalones negros, faldas negras de calidad y a buen precio. También en el caso de los sacos, yo recomendaría bléiser en azules, negros, plomos o algún color que te favorezca.”

Recomendó también buscar siempre prendas de calidad. “En las etiquetas de las prendas debe decir que es 70% de fibra natural porque con el tiempo la fibra sintética envejece mal, brillan y son incómodas porque se te pegan al cuerpo. Otra gran recomendación es probárselo antes de comprarlo, ya que es una prenda que te debe quedar bien y con el que te sentir cómodo.”

LA DELGADA LÍNEA ENTRE LO CASUAL Y LO MUY ELEGANTE



El gran problema está en el término casual, aseguró Castillo. Y es que según explicó, casual es toda prenda que no está dentro del protocolo del vestir formal, sastre, camisa, blusa, entre ello. “Todo lo demás es casual y dentro del ámbito de lo casual encontramos todo, encontramos desde la prenda que vamos a la playa, hasta con lo que vamos al cine”.

Destacó también que luego de durante los primeros días podrás ir adaptando tu forma de vestir de acuerdo a los protocolos de vestimenta de la empresa. Sin embargo, precisó que siempre es bueno recordar que estás construyendo tu línea de carrera y tu imagen es importante en esto.

ACCESORIOS, ¿NECESARIOS?



En cuanto a los accesorios, Castillo mencionó que estos reflejan tu personalidad y estilo personal. “Para mí si son necesarios, me parece importantísimo pero estos no tienen que ser excesivos ni tan grandes porque te quitan protagonismo. El exceso de accesorios puede hacer que la gente no te esté escuchando sino que tenga mucha más atención en lo que estás luciendo.”

Para Castillo, la imagen personal que proyectas en la primera semana de trabajo, no solamente requiere de una inversión de dinero sino que también se tiene que pensar en cosas que son gratuitas como la práctica de la cortesía y de los buenos modales. Así como ser cuidadoso con tu imagen, higiene y presencia.

“Escoger un sastre, blusa, camisa es importante. Sin embargo, practica la cortesía y amabilidad. Así como saludar, presentarse, ser cauto, analizar y ver con quienes estás trabajando determinará tu imagen en la empresa”, finalizó.

Así que cuiden bien que su imagen, ya que esta hablará bien o mal de ustedes.