Uniqlo: los fichajes de la compañía nipona que aspira a superar a Zara

Tadashi Yanai es el dueño de Uniqlo y el hombre más rico de Japón, pero no le basta. Con su humildad y sutileza para moverse en el mundo de los negocios logró posicionar a su compañía como la tercera más grande en la industria.

Tiene más de 1,800 tiendas en el mundo, cien de ellas están Japón, y en Tokio no hay centro comercial que no ocupe. Ya no le teme a H&M ni a Zara, pues coloca tiendas incluso en la misma cuadra.

“Sueño con superar a Inditex, no importa cuánto tarde”, dijo el año pasado el empresario al diario El País. Aún está un poco lejos de conseguirlo, pero acaba de dar un fuerte golpe a la industria: el fichaje de Roger Federer y los supuestos US$ 30 millones que debería entregarle por 10 años. Es decir, incluso cuando el tenista, para entonces con 46 años encima, haya dejado atrás las canchas.

Más de un fichaje ambicioso

La personalidad de la marca Uniqlo no es apostar por moda, sino por las prendas básicas. Además, tiene una línea deportiva, por lo que resulta lógico que busque embajadores deportistas.

Los dos primeros en fichar fueron japoneses: Shingo Kuneida, luego de ganar el primer Grand Slam en silla de ruedas de la historia, y Kei Nishikori, quien hace cuatro años se convirtió en el primer japonés en quedar segundo en el US Open. Su tercera gran apuesta se dirigió al mercado europeo. Convocó a Adam Scott, el primer australiano en ganar un campeonato del Masters. Y sin dejar de pensar en el aspecto de responsabilidad social, entabló una alianza con Gordon Reid , el mejor jugador de tenis en silla de ruedas profesional masculino del mundo.

Sin embargo, no hay duda que la marca nipona despegó al éxito internacional vistiendo en el 2012 al tenista Novak Djokovic, que acababa de separarse de Adidas.

El matrimonio duró cinco años, cuando el serbio optó por vestirse de Lacoste. Una carta de despedida en redes evidenció lo importante que fue la imagen del deportista para la compañía.

Nuevo estilo de vida

En las últimas entrevistas, Yanai insiste mucho a los consumidores para comparar la calidad de sus prendas con Zara, Mango y H&M.

El inventario de la casa matriz Fast Retailing rota cada ocho meses y no cada tres semanas como el de sus competidores.

Con esto desea convencer al público a apostar por la durabilidad de las prendas y no ser más una víctima de la inmediatez de la moda.

Tal vez por eso se alió con la exmodelo Verónica Blume, quien llegó a desfilar para Chanel, Calvin Klein o Tommy Hilfiger, y a posar para fotógrafos como Richard Avedon y Mario Testino, por dedicarse a ser profesora de yoga.

Asimismo, en España su embajador más reconocido es el exfutbolista del Barcelona Carles Puyol.

Rostros famosos

Uniqlo ha reservado las figuras más mediáticas para comerciales dirigidos a jóvenes. La cantante Cindy Lauper y la actriz Dakota Fanning son algunas de ellas.

Antes de colaborar en el diseño de carteras de lujo, el cantante Pharrell Williams ya había elaborado una colección de camisetas de US$ 20 para la firma de moda.

La línea para niños cobró fuerza en su diseño con ayuda de Disney.

Yanai no quiere tener la marca más económica, por lo que siguió la estrategia de los grandes y llamó a diseñadores de lujo como Christophe Lemaire de Hermès, J.W. Anderson de LVMH y Tomas Maier de Kering.