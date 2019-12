Como asesora de imagen experta en ilusiones ópticas, Marilú Podestá se guía mucho por el tipo de cuerpo de sus clientas para así lograr siempre una figura bien proporcionada, armonizada y estilizada si se requiere. Si bien las tendencias emocionan, no todas pueden usar las mismas porque tienen distinta estructura corporal, según explica Podestá. Además, no hay nada de malo en no usar tendencias ya que los básicos del guardarropa, según las actividades, tipo de cuerpo y estilo de cada una siempre van a estar vigentes.

Estas son algunas sugerencias de la experta:

"Si vamos a pasar Año Nuevo en la playa, la mejor recomendación es optar por un vestido fresco y largo. Nada de brillos ni strass. Si somos algo llenitas y queremos vernos estilizadas la mejor opción es usar un vestido de un solo color con cuello V y manga cero (no manga corta ni offshoulders) y por supuesto con corte en la cintura y falda en A. Esto hará que nos veamos más anchas de caderas y al mismo tiempo más estrechas de cintura y torso. Los zapatos pueden ser unas sandalias cómodas con taco cuadrado y aretes grandes y vistoso.

Look con vestido. (Foto: Moixx)

Si vamos a pasar esta festividad en una discoteca o en un bar en la ciudad podemos darnos el lujo de llevar vestidos cortos y con brillos. Siempre teniendo en cuenta en tipo de cuerpo. Pues sino tenemos mucha cintura y además nuestra espalda o brazos son anchos no podemos optar por vestido muy pegados y menos si además son strapless, eso nos hará aún más cuadradas. Compremos vestidos con estructura que forme nuestro cuerpo. Sandalias altas de taco aguja y accesorios más discretos.

Look con enterizo. (Foto: Moixx)

Ahora, si vamos a tener solo una reunión familiar olvidemos de los brillos, lentejuelas y la sobreproducción. Aconsejo enterizos de un solo color con cuello V, sandalias de taco aguja y que terminen en punta para estilizar la pierna. Peinado hechos en casa. Un look fresco y cómodo para compartir con la familia.

Look con volantes. (Foto: Moixx)

Por último, si la fiesta es en el campo, los colores pastel que aún están en todo su apogeo no deben faltar. Los negros no están prohibidos tampoco. Es un error decir que el negro no se usa en verano. Si tenemos una fiesta, un vestido largo color pastel sería una buena opción".