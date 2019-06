¿Cuánto tiempo toma crear un producto de belleza? Los mitos y verdades detrás de los supuestos dos años

A menudo, el marketing promociona el largo proceso de desarrollo de un producto para enfatizar el cuidado que se tomó para crear la supuesta mejor crema hidratante, mascarilla o aceite para el rostro.

Sin embargo, a menos que un producto requiera un avance, no hay nada que impida que una marca pase por el proceso de desarrollo en un año o menos. De hecho, según explica el portal especializado Business Of Fashion (BoF), marcas como Be For Beauty han construido negocios enteros en torno a un rápido proceso de desarrollo para llegar al mercado pocos meses después de detectar una tendencia emergente en belleza.

¿Por qué los “dos años” son un punto de referencia?

“Las marcas creen que los clientes creerán que un producto es más efectivo si escuchan que tardaron mucho tiempo en hacerlo. Algunos consumidores podrían mostrarse escépticos si la firma anuncia que les llevó solo cuatro meses crear su costoso humectante”, explica el portal.

Fred Khoury, cofundador de Above Rinaldi Labs, indicó a la web que algunos productos pueden tardar más en desarrollarse. Su laboratorio trabaja por casi 18 meses en un protector solar para una marca y aún está en las fases de prueba.

Pero esto una excepción. La mayoría de productos tardan menos de un año desde que se formulan como idea hasta que llegan a los estantes de tiendas.

Sharon Chuter, fundadora de la línea de maquillaje Uoma Beauty, señaló al portal BoF que tardó 14 meses en pasar del concepto hasta el producto final. Esto incluyó pruebas de color con un panel de más de 200 mujeres, ajustes de 52 tonos de base, reformulación y personalización de la gama.

¿Más tiempo, más calidad?

“La cantidad de tiempo que lleva desarrollar un producto no se correlaciona necesariamente con la calidad”, según el químico y formulador de cosméticosStephen Alain Ko .

Las pruebas de estabilidad para ciertas fórmulas pueden demorar hasta un año y algunas materias primas pueden tardar meses en llegar a la fuente. Por ejemplo, una gran empresa una vez compró un "ingrediente de resistencia al agua" a un proveedor, y este no pudo satisfacer la demanda, por lo que los plazos de entrega de las líneas de belleza más pequeñas se convirtieron en un año o más.

Sin embargo, hay límites a la velocidad de las marcas. El cofundador y co-director ejecutivo de Be for Beauty explica que 18 semanas es la respuesta más rápida para que un producto de belleza salga al mercado porque se requieren 12 semanas de datos para demostrar que un producto es "seguro y eficaz".

Pero a medida que más y más compañías de " belleza rápida" se unen, los tiempos de producción se acortan, incluso las empresas más grandes buscan acelerar el proceso.

En Mac Cosmetics, “una colaboración de la semana de la moda con Brandon Maxwell tomó alrededor de 16 semanas para llegar al mercado”, según explicó Elizabeth Otero, vicepresidente senior de marketing global a BoF.

Bases, productos para el cuidado de la piel y cualquier cosa que contenga SPF lleva más tiempo que desarrollar una nueva textura de sombra de ojos.