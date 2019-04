Prendas esenciales para recibir el otoño

Blazer ‘oversize’ para un estilo vintage

Una prenda icónica de la temporada de otoño es el blazer. “Siempre útil para el cambio de estación por no ser tan abrigadora ni de un material tan delgado”, señala Camila Basurco, directora creativa de la marca The Last.

Su versatilidad permite llevarse tanto en oficina como para una tarde entre amigas. A diferencia de otros años, este se verá sobre todo el estilo oversize, anota la diseñadora Claudia Jiménez.

Ella sugiere combinarlo con un cinturón o usarlo abierto a las siluetas con más curvas. También se verán trajes sastre que combinan el mismo color o estampado en sus dos piezas.

Faldas y palazzos en satín o sedas con brillos

Los palazzos y las faldas midi son ideales para mujeres que desean verse más altas y engrosar las piernas. “Optar por texturas satinadas es una buena opción para que el look sea dinámico”, resalta el experto Óscar Chunga.

Estas se complementan con telas de algodón o lanas pesadas. Ideal para quienes gustan de ropa grande, pero que no genere exceso de calor o un peso innecesario.

‘Trench’ o abrigo para resaltar la silueta

Cuando las noches son más frías, un trench es básico. Es preferido por quienes optan por piezas que enmarcan la figura, efecto contrario que consigue un saco ‘oversize’.

Además, una de sus ventajas es que “permite jugar con prendas más ligeras al interior y crear un look de capas”, indica el diseñador Óscar Chunga.

Por su parte, la experta Camila Basurco sugiere tenerlo en estampados de cuadros o tartán como han propuesto las marcas Gucci o Louis Vuitton . Para un estilo clásico, escójalo en un tono tierra o pastel.

Accesorios, mocasines y colores ideales

El cardigan es versátil por su ligereza. Se puede optar por uno en color beige o llevarlo en una tonalidad neón para hacerlo protagonista de outfits sobrios. La clave es “que los bloques de color no sean demasiado grandes para así crear el efecto deseado”, resalta el diseñador Óscar Chunga.

“Aún no estamos listas para las botas”, advierte Camila Basurco, de la marca The Last, que sugiere mocasines en rojo o verde para un look divertido. Un pañuelo de seda cerrará el look con toque de elegancia.