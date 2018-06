Outfie: El valor de la empresa también se lleva en el aspecto físico

Por Luciana Tello

luciana.tello@diariogestion.com.pe



Como en un juego de ajedrez, los colaboradores se cuidan de no dar un movimiento en falso a la hora de vestir. La asesora de imagen de New York Fashion Institute of Technology, Faviola Palomino, conversó con Gestión sobre la importancia de guardar una estrategia dentro del armario y así ser eficaces en el trabajo.

¿Cómo la psicología del color puede ayudar a tomar una decisión acertada?

Independientemente de las prendas, el elemento que convence tiene ciertos colores. Al vender un producto o una idea es importante considerar la psicología del color porque interactuaremos con personas. El azul o el rojo si voy a hacer una negociación. Pero al campo no voy a ir de negro.

¿Qué color debería usarse en esa ocasión si se quiere negociar con una comunidad?

Crema o café porque da humildad y cercanía por su similitud con la tierra. Otros colores accesibles son el rosa pastel. Las tonalidades también se deben tomar en cuenta. Si no nos favorece, no debemos tenerlo cerca al rostro.

¿Por qué escogió los colores del atuendo que lleva puesto?

Escogí el rojo porque ayuda a generar atención y ser el punto focal. El negro porque es sobrio, transmite autoridad, pero el estampado muestra creatividad.

¿Cuidar la imagen puedo ayudar a ascender?

Sí, todo entra por los ojos. Las empresa verá quiénes los representan mejor de manera visual. Esto se toma en cuenta a la hora de mandar a los ejecutivos a relacionarse en conferencias, ponencias y negociaciones.

¿Por qué?

Hay una conexión entre la identidad corporativa y lo que lleva el colaborador. El valor de la empresa también deben llevarla los colaboradores en el aspecto físico. Los empleados deberían jugar favor de la empresa como imagen pública. Algunos por eso optan por los uniformes, para evitar ese ruido.

¿Son eficaces los códigos de vestimenta en las empresas?

La palabra código se toma como malo y debería transformarse en algo más empático para los trabajadores como una guía. Un ‘business casual’ puede significar muchas cosas, entonces podría ser parte de la inducción o la capacitación sobre cómo potenciar la imagen.

¿En qué se equivocan las empresas?

Enseñar por qué no se puede llevar algo y no prohibirlo. Ese es el enfoque que está mal en las empresas: el prohibir. Conviene ser más asertivo y decir “te recomendamos esto porque vas a lograr esto”.

¿Cómo se marca la diferencia entre un cargo de rango medio y uno alto?

Los rangos altos marcan la diferencia con los accesorios, la calidad de las telas o las marcas. Los símbolos de rango alto son los gemelos, las corbatas, los pañuelos que suelen ser de firmas más sofisticadas. En el mundo corporativo, los relojes suelen decir poder y estatus.

¿Sería ideal que el jefe y su mano derecha planeen qué vestir para asistir a una reunión?

Ambos deben conjugar con la identidad del negocio, sea creativo o más estructurado. Podría haber convenciones de colores que se pueden usar. Hay que tener en cuenta que la empresa podría tener colores distintivos o de innovación. Si es el naranja, por ejemplo, podría incorporarse en el pañuelo o en una raya en la corbata para decir que estoy alineado con el mensaje del negocio.