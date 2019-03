“LIF Week debería ser también vitrina de artistas digitales”

Hace 10 años, la diseñadora Claudia Jiménez creó su marca homónima. Sin embargo, confiesa que su intención “no es solo crear cosas lindas, sino promover el arte y dejar un mensaje a las futuras generaciones”. Por eso, en diálogo con Gestión, comentó el reto que implica entrar a la enseñanza a través de un taller de alta costura dirigido a niños.

Es una nueva propuesta para el mercado, ¿por qué la ideó?

Mis hijos son mis más fieles colaboradores. No encontré talleres de verano que los impulse a entrar al mundo del diseño de modas y lo empresarial de manera real y sencilla.

¿Qué temas incluyó el currículo?

Trabajé con niños de 7 a 14 años en temas como la teoría del color, historia del arte, pasarela, moulage en maniquí y recrearon una colección. Además, llevé a los ilustradores Eduardo Fossa y Gerardo Larrea para que den testimonio de sus experiencias.

¿Cuál ha sido el mayor reto de enseñar a una generación que vive en la sobreinformación?

Satisfacer sus dudas. Cuando yo estudié era sencillo comerse el cuento. Antes no se cuestionaba lo aprendido. Ahora estoy segura de que estos chicos después de cada clase entran a Internet y, por eso, llegan más informados que uno a la siguiente sesión.

Tras esta primera experiencia, ¿volverá a dictar curso?

Espero que a mitad de año y en vacaciones útiles del próximo. También me interesa trabajar con talento de La Victoria, Vanessa Terkes me lo ha propuesto como parte de la gestión municipal.

¿Ha logrado conducir estos proyectos y sostener la marca?

Me enfoqué en el taller y me atrasé en mi colección del LIF Week por primera vez. (Hace unas semanas) me hacía falta el 90%.

¿Qué novedades alista para su presentación en marzo?

La colección se llamará “Ten” como celebración de mis 10 años en el mercado y se trata de reinventar los diez mejores trajes que haya preparado.

¿Cómo ha sido planificada?

Habrá 10 tenidas completamente artísticas y otras 20 con prints más comerciales. Tendrán algunos elementos característicos de mi estilo como las mariposas y las flores.

¿Qué paleta de colores primará?

Los cálidos y de tierra. Se verá la mostaza, el rojo burgundy, verde y negro.

¿Se ha aliado con otras marcas?

Faber-Castell ha sido un gran apoyo en el último taller que realice para niñas. Y para mi colección trabajaré con Vicuña que ha preparado telas 100% de algodón, pero con apariencia de otras telas como el cuero.

¿Qué hace falta en el LIF Week?

He escuchado muchas veces que se ven los mismos rostros siempre. Debería ampliarse la difusión del arte en diferentes formas. Estos eventos deberían ser también vitrina de la nueva generación de artistas digitales.