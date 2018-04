LIF Week y la apuesta de los nuevos diseñadores

La edición otoño invierno 18-19 del Lima Fashion Week (LIF) contó con la presencia dos diseñadores disruptivos.



Patricia Sedano, quien participó por primera vez con su propuesta de diseño conceptual, y Christian Vera, quien regresó al evento después de cuatro años con una propuesta para mujeres.

Terreno inexplorado

Hace dos años, cuando Patricia Sedano se graduó como diseñadora, se propuso vender colecciones y no solo prendas. Este modelo de negocio se llama diseño conceptual.



“(Consiste en) hacer colecciones y venderlas a otros diseñadores para que se inspiren en ellas y hagan mini colecciones comerciales”, explica Sedano, quien admite que este aún no es un terreno muy explorado en el país.



“No se da la rentabilidad en Perú. Afuera, como líder en tendencias, sí sucede”, añade la también diseñadora de Creditex. Por ello, Sedano consiguió que la empresa textil para la que trabaja se convierta en su patrocinador. Y es que un diseñador conceptual necesita auspicios debido a que la inversión de su trabajo es más alta al requerir de mayor metraje de telas y mano de obra especializada en alta costura.



En el extranjero, los cantantes son un público importante para los diseñadores de esta industria. “Ellos deben marcar tendencia, por eso te pueden comprar toda la colección. Las casas grandes de moda también lo hacen porque tienen un grupo de diseñadores y en base a tu colección sacan otras minis”, comenta Sedano, modista interesada en ingresar a los mercados de Estados Unidos y Europa.



La artista menciona que el LIF Week suele ser una oportunidad para atraer a compradores internacionales. “A esta edición van a venir once compradores, entre ellos, Médici”, señala la creadora de 15 outfits para el evento.

Salir de la zona de confort

Por otra parte, el diseñador Christian Vera, buscó sorprender a los asistentes con una nueva propuesta. “Quise arriesgarme y probar con la línea de mujeres que no tengo, porque siempre he hecho ropa para hombres”, indica el creador de la marca Adonis.



El también empresario de la moda advirtió que un diseñador debe tener equilibrio y saber si lo que proyecta en pasarela se podrá vender. “Debes estar pendiente de la realidad y aterrizar el diseño. Si no vendes no sobrevives”, sentenció Vera.



Asimismo, explicó cómo cuida su marca desde hace 14 años: “Con mucha innovación en cuanto a telas, texturas y corte. Actualización en las tendencias, pero siempre hago lo que me agrada a mí”.



Además, rescató que no trabaja con tallas estandarizadas y que conservará sus dos puntos de venta en Gamarra mientras su público proveniente en mayoría de Miraflores esté dispuesto a ir.



El diseñador presentó una colección de diez outfits de hombre y cinco de mujeres, inspirada en el músico Vivaldi.

OTROSÍ DIGO

Trayectoria e inversión

En la carrera que dura tres años, Patricia Sedano comenta que invirtió S/.60 mil en cursos y S/.45 mil en materiales. Dice así que un especialista en diseño conceptual tarda más en encontrar en éxito que uno del sector comercial.



No obstante, fueron algunos eventos en la vida de Sedano los que la llevaron a tomar más confianza en su decisión. Ganó el concurso de ‘diseñador de vanguardia’ en Expotextil y eso le permitió presentar su primera colección en Montreux Suiza Fashion Week. Además, participó con sus diseños en la editorial de la revista Yoko Magazine de Francia.