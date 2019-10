Luego de que Forever 21 anunciara su expansión internacional como fallida, sus propietarios recurrieron a una fuente de financiamiento con menos probabilidades de decir negarse: sus propios hijos. Así, según informó la agencia Bloomberg, los fundadores Jin Sook y Do Won Chang tomaron prestados US$ 5 millones en 2015 de los fideicomisos para cada una de sus hijas adultas, Linda y Esther Chang, pagándoles un interés del 2%. Ahora los descendientes son nombrados acreedores no garantizados de la compañía de sus padres en los documentos presentados el lunes ante la bancarrota de Forever 21.

Los detalles de los préstamos familiares brindan una idea del funcionamiento de una empresa que, a pesar de su tamaño y perfil, ha operado en una privacidad casi total en sus negocios, incluso cuando sus ventas en 2014 superaron los US$ 4 mil millones. Los documentos no especificaban qué tan grandes eran los fondos fiduciarios o qué tan grande una parte de los fondos fueron drenados por los préstamos.

Los representantes de Forever 21, con sede en Los Ángeles, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Los préstamos coinciden con una expansión global nefasta que presentó el lanzamiento de más de 200 tiendas en todo el mundo entre 2005 y 2015. El proyecto había sido promovido por Do Won Chang, director ejecutivo de Forever 21.

Demasiado

Pero las nuevas tiendas eran demasiado caras y demasiado grandes para almacenar, y muchas de ellas superaban los 35,000 pies cuadrados, según documentos judiciales. Eso tensó la cadena de suministro de Forever 21 y la escasa estética de la marca en el sur de California no resonó en el extranjero, especialmente en Asia.

Al final de la expansión, las nuevas tiendas informaban que las ganancias cayeron un 137%, según los documentos judiciales. “Socavaron la capacidad de Forever 21 de llevar ágilmente el inventario al mercado y, por extensión, perjudicaron su rentabilidad mundial mientras distraían al equipo directivo”, dijo la compañía, según recoge el portal Business Of Fashion.

Fue bajo esta tensión que Forever 21 aprovechó a su familia fundadora para obtener un salvavidas. Chang elaboró ​​acuerdos de préstamos en enero de 2015 que incluían US$ 10 millones de sus propias cuentas y US$ 5 millones de cada una de sus hijas, según los documentos presentados.

Los préstamos no fueron la primera incursión de las hijas en el negocio familiar. Crecieron pasando los veranos y las vacaciones “empuñando pistolas de etiqueta de precio en almacenes” y ambos tomaron cargos en la compañía después de asistir a las universidades de la Ivy League, según documentos judiciales.

Empleos de la empresa

Esther se graduó de la Universidad de Cornell con un título en moda y merchandising, y a los 24 años en 2011 era la jefa del equipo de visualización de la compañía. Linda obtuvo una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Pensilvania y comenzó a dirigir el departamento de marketing a los 27 años hace una década. Hoy, Linda se sienta en la junta de Forever 21 y es vicepresidenta ejecutiva, mientras que Esther es vicepresidenta de comercialización.

Juntas, las hermanas en 2017 lanzaron la marca de estilo de vida Riley Rose LLC, para servir como un complemento de belleza y bienestar a las ofertas de moda de Forever 21. Como parte de la bancarrota, la compañía reducirá una expansión planificada de la marca al tratar de cancelar los arrendamientos en nueve tiendas Riley Rose sin abrir.