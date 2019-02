Karl Lagerfeld, toda una vida dedicada a la moda

El mundo de la moda amaneció de luto. El diseñador alemán Karl Lagerfeld falleció este martes en París a los 85 años de edad. Chanel, Fendi y su marca homónina, donde el experto impuso una impronta que lo convirtió en referente en esta industria, quedaron sin su liderazgo a partir de hoy.

El modisto ingresó ayer lunes a urgencias en el Hospital Americano de Neuilly sur Seine, un lujoso distrito en las afueras de París.

A pesar de que se sabía poco sobre el estado de su salud, en enero su ausencia en el desfile de Alta Costura de Chanel causó sorpresa. No obstante, la casa de modas mantuvo el secretismo sobre su diseñador estrella. Según la revista Public, Karl Lagerfeld padecía un cáncer de páncreas.

Carrera

Karl Lagerfeld tomó las riendas de Chanel en 1983, 11 años después de que su fundadora, Coco Chanel, había muerto. En ese entonces, Lagerfeld tenía 49 años y era uno de los diseñadores más prometedores de París, pero la firma vivía de la gloria pasada y nada parecía capaz de devolverle sus brillos. Sus amigos le recomendaron que rechazara la oferta, pero decidió no escucharlos.

Karl Lagerfeld se hizo director creativo de la compañía a la que con su talento ha convertido en una de las marcas de lujo más rentables del mundo. En el 2017, Chanel registró ingresos (y los hizo públicos por primera vez en 108 años desde su fundación) por US$ 10,000 millones al año, según The New York Times.

París era una pasarela

Lagerfeld nació en Hamburgo, el año 1933. Sin embargo, luego de la posguerra, su ciudad no tenía mucho que ofrecerle. Así que en 1952 se traslada a París. Transcurridos dos años, es uno de los ganadores del premio International Wool Secretariat, uno de los más prestigiosos concursos. Compartió el podio con quien se convertiría en su rival en el mundo de la moda, otro joven diseñador argelino llamado Yves Mathieu-Saint-Laurent.

Gracias al premio, Lagerfeld entró a trabajar como asistente en la firma Pierre Balmain. Sin embargo, a los tres años renunció diciendo: “No nací para ser asistente”.

Desde entonces, “ El Káiser”, como popularmente se le conoce, fue conocido además por no tener filtros a la hora de hablar. Llamó “gorda” a la cantante Adele y hace poco cargó contra el movimiento MeToo, diciendo que ya estaba harto. “¡Si no quieres que te bajen los pantalones, no seas modelo!”, disparó.

Después de Balmain, Lagerfeld diseñó para las casas de modas Chloé y Jean Patou. En 1965 empieza a colaborar con Fendi, marca de la que fue su director creativo hasta hoy.