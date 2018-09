Dresscode: ¡nada de trajes baratos!

1. Lo que absolutamente DEBES tener



Los dos primeros trajes que deben estar en el ropero de cualquier hombre deben ser en color azul marino y gris oscuro, dice Franco Salhi, fundador de Vesture y estilista de Alec Baldwin y Matt Lauer.

Es más, el especialista dice que si hay que escoger entre los dos, el gris oscuro es la opción que se debe elegir.

“Durante el día puedes usarlo con una camisa azul para tener un look de negocios. En la tarde puedes cambiar por una camisa blanca sin corbata”.

En cuanto a telas, la lana, o una mezcla de este material con seda, puede funcionar en cualquier estación. Y para tener un estilo más clásico, opta por una solapa recortada.

2. Expande tus horizontes

La tercera opción que debes tener es un traje negro, dice el consultor de imagen Andrew Weitz. Debe ser reservado para ocasiones más formales como cocteles o funerales. “Después, se puede experimentar con cosas más divertidas como patrones como las telas escocesas”.

Los trajes cruzados también se ven elegantes.

3. Siempre elige una talla más chica de la que crees



En los últimos años, los estilos en los trajes se han encogido significantemente, dice Weitz. Muchos hombres elijen atuendos más sueltos en los brazos y piernas “y no se dan cuenta de que en realidad se ven más grandes y desarreglados de lo que son realmente”.

No significa que debas elegir un traje muy pegado, asegura el experto. “Solo necesitas que te quede bien”. Las mangas de la chaqueta deben quedarte tres o cuatro centímetros por encima de las mancuerna y la bastilla de tu pantalón debe quedar justo arriba de las cintas de tus zapatos.



4. Los hombros son clave

Cualquier traje que compres requerirá que le hagas ajustes, pero no hay mucho que hacer si no te queda bien de los hombros desde el principio. “Aun si bajas cinco kilos, es probable que no tengas que cambiar mucho de talla en tus trajes porque los hombros no cambian”, dice Weitz.

La línea de los hombros de tu traje jamás debe quedar más abajo que tus verdaderos hombros y debes evitar a toda costa usar hombreras.

5. Suelta tus botones

“En los últimos años se ha incrementado la presencia de trajes con solo dos botones”, dice Salhi quien asegura que estos modelos son más halagadores para el cuerpo.

Sin embargo, una de las mejores maneras de “dar personalidad” a tus trajes es escoger botones originales. “Pide ver las opciones que tenga tu sastre”, dice Salhi, “puedes elegir perla – que brilla demasiado- o modelos con un acabado más antiguo. Cuando estés comprando, pídele ayuda a un vendedor para saber qué tipo de botonadura va con la tela que elegiste”.

6. ¿Sin calcetines?

Los emprendedores jóvenes pueden optar por el look “sin calcetines” –sobre todo durante el verano- para tener una imagen más fresca, dice Weitz. “Se ve genial cuando cruzas las piernas o te sientas; le da cierta movilidad al traje”.

No obstante, NUNCA debes perder de vista quién es tu audiencia. “Si vas a una reunión con inversionistas, lo último que necesitas es verte desarreglado. Para esas ocasiones deberás ser más conservador”.

En cuanto a los zapatos, si tu traje es azul marino o gris, siempre debes escoger cuero café. Los zapatos con cintas o mocasines funcionan.

7. Camisas y corbatas



Cuando se trata de camisas de negocios, evita las de “empuñadura pirata” (puños ceñidos con mangas de vuelo amplio), las que tengan exceso de tela debajo de los brazos y las que se acumulan en la cintura, advierte Pranav Vora, fundador de la tienda digital de ropa para caballeros Hugh & Crye. Las camisas blancas funcionan muy bien porque combinan con todo.

Por su parte, Salhi recomienda comprar la camisa y corbata al mismo tiempo que se adquiere el traje, para así tener el conjunto completo.

La corbata debe reflejar tu personalidad, dice Weitz, pero debes alejarte de los colores fluorescentes y los diseños juveniles. No olvides que si usas un pañuelo en el bolsillo, debe ser de la misma tela que tu corbata.

8. Accesorios

De clips para corbatas pasando por las mancuernillas, relojes y brazaletes “los accesorios para caballeros nunca estuvieron más de moda”, dice Vora. Estos objetos le dan personalidad a tu traje (y pueden servir para iniciar una conversación). Hay que limitarse a usar no más de una pieza por atuendo. “Cuando te ‘adornas’ de más, te ves barato”, asevera el experto.



9. ¿Cuánto debes pagar?

Un buen traje no es barato, pero dar una gran primera impresión puede ser invaluable. Hay opciones de calidad desde $1,500, pero no debes olvidar que cuanto más inviertas en el traje, será de mayor calidad y te durará más.

Ten en cuenta que realmente no importa la marca mientras el traje te quede bien. “Mucha gente se obsesiona por la etiqueta de sus trajes y no se fijan en lo demás. Recuerda, tú usas el traje, no al revés”.

10. Tendencias a las que hay que poner atención



En las temporadas pasadas, los colores brillantes empezaron a resurgir en las pasarelas, dice Salhi. “Pronto empezaremos a ver trajes verdes y rojos, pero hay que recordar que las tendencias del mundo de la moda tardan en llegar a la calle”.



Para conocer más detalles vea el siguiente vídeo de Deutsche Welle .