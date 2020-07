A sus 22 años , Camille Defago ya es creadora de su marca de moda homónima, cuyo estilo se basa en el collage . Defago es peruana y sus principales mercados son EE.UU. y Europa. De hecho, alistaba una colección de baño para el verano de estos lugares cuando se inició la pandemia. ¿Cómo se reinventa una firma en despegue en tiempos de crisis?

¿Por qué su marca se vende más en el extranjero?

Al principio, no tuve tanta acogida en Perú porque la sociedad es bastante conservadora. Y me asustó que las cosas sean un poco lentas. Así que viajé a Londres y conversé con agencias de relaciones que me ayuden a promoverla.

¿Qué retos implicó ello?

Empezar a buscar fondos de inversión. Mi forma de vender es online y con la agencia me coloqué en una tienda multimarca que reúne moda, arte y belleza en Londres.

Me fue bien a nivel internacional mucho antes que en mi propio país.

¿Cuáles fueron los primeros resultados de esa inversión?

Recibí pedidos de Singapur, España, Italia, Filipinas, Portugal o Australia. Además, cuando creo la marca mi objetivo a largo plazo era que aparezca en Vogue. Y en menos de un año ya estaba ahí, Condé Nast Travel, Vanity Fair. No solo en una edición, sino 5 o 6 seguidas.

¿Cuál es el perfil de su cliente?

Son personas de NSE A, que no veranean en Lima sino en el extranjero, que curan su clóset. Se enfocan más en el ‘slow fashion’. Son personas bastante alegres y con actitud porque les gusta destacar.

Pero ahora tendrá tal vez más presencia local...

La moda siempre fue presencial, pero por ahora está descartado tener una tienda física. Es hora de adaptarse o hundirse.

¿Cómo lo hizo?

Me tomé el tiempo para reflexionar sobre cómo reinventarnos, ajustar los pilares de la empresa en cuanto a innovación y sostenibilidad. Por eso avisé que mis redes sociales estarían bajo construcción.

¿Desaparecer de las redes sociales no juega en contra?

Al inicio, me dio ansiedad porque veía muchas marcas creando contenidos como “en vivos” o “challenges” para no ser olvidadas durante esta época. Pero con eso no iba a ayudar a nadie.

¿Entonces en qué planes se está concentrando?

Por ahora solo tendré un showroom en Lima. He reestructurado mi página web para que sea más transparente con el cliente y esté totalmente satisfecho con su compra.

¿Cómo se consigue ello?

Usaremos fotografías en 3D de las prendas sin las modelos y fotos de absolutamente todos los detalles como la costura, la vasta, el botón el bolsillo o el bordado.

La sostenibilidad cobra impulso. ¿Su marca se adecuará a ella?

Mi marca no es sostenible debido a la técnica de sublimación que emplea. Pero trato de meterme por cualquier ventana, por ejemplo usando impresoras que usen menos agua y energía, o utilizando papel reciclado en el packaging.

EN CORTO