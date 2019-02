El amor se promete en brillantes: los anillos en tendencia por San Valentín

Febrero suele llegar acompañado de infaltables propuestas románticas o la realización de ellas. Los anillos de compromiso o boda son protagonistas de esas historias. Por eso, en esta guía elaborada por Gestión, puede encontrar las recomendaciones para escoger aquella pieza que podría ser el primer blanco de halagos o críticas.

No basta solo una piedra

Según la diseñadora de joyas Victoria Rada, se llevarán varias piezas juntas como lucen los influencers y artistas en Instagram.

“Se lucirán en los dedos tres colores de oro en aros con brillantes”, comenta Rada. Este estilo sería similar a la moda “arm candy” que se llevó el año pasado, el cual consistía en usar muchas pulseras superpuestas de diferente tipos, colores de oro y piedras.

De acuerdo con la gerente de Baliq Joyerías, Claudia Rey, las “alianzas minimalistas y sortijas de compromiso conformada por tres piedras”, serán bastante requeridas por el público. Este estilo retrata la historia de la pareja en tres momentos de la relación: pasado, presente y futuro.

En anillos de compromiso “se verán más las piedras de cortes alargados.

Los ovales, marquesas y piedras de corte esmeralda serán la tendencia este año”, explica Rada.

Por su parte, Jack Gomberoff, gerente general de G&G Joyeros señala que “se seguirán viendo los diamantes blancos. Y, respecto al color del metal, en Perú predomina el oro amarillo, seguido del oro blanco y platino y luego el rosado”.

Sin embargo, Rey resalta que las piedras más solicitadas serán las que poseen colores vivos como las esmeraldas, los rubíes, las rubelitas, las turmalinas rosas, las amatistas y los topacios azules.

Los más demandados en campaña

Por San Valentín, los clientes suelen pedir joyas con detalles en forma de corazón y diamantes.

La casa Tiffany lanzó un anillo de compromiso “Tiffany True”, el cual se diferencia por ser un diamante cuadrado de con corte mixto tipo cushion, en lugar del clásico corte brillante redondo. Este diseño de aro será de platino, pero también se están realizando algunas excepciones en oro amarillo y rosa.

Según Baliq, un peruano invierte en promedio S/ 2,500 en anillos de compromiso y S/ 3,700 en aros de matrimonio.

Por su parte, las boutiques de G&G ofrecen piezas desde US$ 950 y en Tiffany desde US$ 2,000. El cliente de la marca invierte en un anillo de matrimonio entre US$ 3,500 y US$4,000. El modelo clásico de la tienda es el de diamante suspendido en seis engastes.