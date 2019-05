Mo Yan, el polémico premio nobel de literatura que llegará al Perú

Tal como adelantó el escritor Alonso Cueto en entrevista con Gestión y luego lo confirmó la Cámara Peruana del Libro (CPL) , el invitado de honor de este año a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima será Mo Yan, premio nobel de literatura 2012.

El autor chino llegará al Perú tras dos largos años de negociaciones entre la CPL y la Embajada china en el Perú, de acuerdo a Pedro Villa Gamarra, director de Contenidos y Relaciones Instituciones de la institución.

Sin coincidencias

El creador de obras como “Las baladas del ajo” y “Grandes pechos, amplias caderas” permanecerá en el país como mínimo cinco días para actividades del evento. No obstante, su visita se podría extender debido al interés de Mo Yan de aprovechar la ocasión para ir a algunas ciudades del interior, según Villa.

De esta forma, con Mario Vargas Llosa presente como homenajeado especial del acontecimiento literario, será la primera vez que en una FIL Lima coincidan dos premios nobel de literatura.

Sin embargo, ambos escritores no podrán coincidir en ninguna actividad, por temas de agenda, según Villa. Si bien no precisó la cifra exacta, el directivo de la CPL explicó que la llegada de Mo Yan al Perú implica “un esfuerzo económico muy grande” para la organización.

Esta se encarga de cubrir el viaje, estadía, viáticos y movilidad del escritor, además de sus honorarios.

Contradicciones

Cuando en el 2012 la Academia Sueca le otorgó la máxima distinción literaria, la motivación del premio fue porque su obra muestra “una mezcla de fantasía y realidad, de perspectiva histórica y social” comparable y con influencia en los cuentos y novelas de Gabriel García Márquez y William Faulkner.

China celebró como una fiesta nacional el galardón obtenido por el escritor. Mo Yan, cuyo verdadero nombre es Guan Moye, fue un miembro del ejército de su país desde 1976, y en 1979 se unió al Partido Comunista Chino. Asimismo, su cercanía al Gobierno lo ha llevado a convertirse en vicepresidente de la Asociación de Escritores del PC.

Este hecho siempre ha generado división entre sus lectores y críticos.

Por un lado, hay quienes lo apoyan, pues a pesar de su cargo no ha dejado de criticar las políticas gubernamentales y, por el contrario, sus opositores lo han llegado a llamar una “prostituta” del régimen comunista.

Peter Englund, secretario permanente de la Academia, declaró a The New York Times que el Nobel se le entregó solo por sus méritos literarios y que sus opiniones políticas no estuvieron en consideración.

“Se podría decir que Mo Yan es un crítico del sistema chino, sentado en la misma mesa del sistema chino”, resumió Englund a NYT.

Agenda

No es la primera vez que Mo Yan visita el Perú. En el 2015, el escritor formó parte de una delegación oficial china que llegó al país.En esa oportunidad, el catedrático Marco Martos iba a participar de una charla con el nobel. Sin embargo, el académico sostiene que en el encuentro su participación se cambió a último momento.

Esta vez, sin embargo, Marco Martos ha sido invitado por la CPL para acompañar al autor oriental en una actividad de la FIL Lima. “Esas cosas pueden cambiar, pero eso es lo que hay hasta ahora. Será una conversación para que la gente pueda conocerlo más”, explica el también poeta.

Para Martos, la presencia de Mo Yan en la feria aporta un contacto con un escritor de primer nivel. “Sus novelas recogen los momentos de la revolución cultural china. Además, sus personajes son héroes de la vida cotidiana, gente que resiste el día a día”.

En Corto El alza en la Bolsa de Shanghái

El día que Mo Yan ganó el Nobel, en el 2012, la Bolsa de Shanghái tuvo unos protagonistas poco usuales: las empresas editoras.

Según Expansión, las acciones de Shanghai Xinhua Media se dispararon un 10%; Changjiang Publishing & Media, un 8%; y Time Publishing & Media, 5%. Los inversores compraron acciones dada la proyección de la literatura china.