Mito o verdad: ¿superhéroes de Warner Bros. tienen poder sobre la taquilla?

A simple vista, parece que la productora Warner Bros., dueña de DC Comics, que lanzó películas como “Batman”, “Superman” y “Mujer Maravilla”, pasa por dificultades económicas. Da la impresión que esta estrategia los lleva a la ruina, pero esto no es así.

Hugo Lezama, director de Cinesmero, comenta que “no hay una crisis. Las películas de DC Films (como se conoce a la productora) sí son rentables, pero da la ilusión de quiebra porque no han sido aclamadas por la crítica” a diferencia con Marvel.

Calidad, producción y guión

Una de las razones por la cual estos filmes son criticados, es por la calidad del guión. Si bien tienen buena producción y actores, Lezama señala que la trama no refleja la realidad en la que vivimos, sin la capacidad de que el público conecte con los personajes. “Tiene un guión plano, se queda en los momentos intensos, pero sin desarrollarlos. La falla principal en la construcción e interacción de los personajes”.

Por otro lado, otra explicación es el apuro de DC por igualar a Marvel. En el 2012, la trilogía de Batman terminó y el Universo Cinematográfico de Marvel comenzaba a tener importancia con ‘The Avengers: La Era de Ultrón”, que recaudó US$ 1,518 millones, según Entrepreneur.

Maykoll Calderón, experto en cifras de cine, explicó que si bien Marvel comenzó presentando a cada héroe, para después juntarlos, “el Universo DC nació al revés, con la presión de tener que hacer lo mismo cuando aún ni siquiera había estrenado ‘El Hombre de Acero’”. Esto dio a entender que Marvel sí sabía lo que hacía, algo atractivo para la industria.

Además, otro factor es el constante cambio de directores, actores de poca fidelidad a los cómics, o una licencia artística demasiado alejada del gusto de los fans, aclaró Raúl Ortiz Mory, crítico de cine y bloguero de Gestión.

Rentabilidad del estudio

Se sabe que Warner es un estudio grande, que genera megaproducciones. Por eso, según Calderón, pueden hacer proyectos en paralelo sin que eso signifique un riesgo. Además, películas del estilo “Nace una estrella” las hacen pensando en ganar premios y aumentar su prestigio, mas no para ganar dinero.

Sin embargo, para las películas de superhéroes es otra la expectativa. Ortiz Mory añade que es cierto que las películas de DC no recaudan lo que proyectan, pero no son pérdidas millonarias, a excepción de “La Liga de la Justicia” que perdió cerca de US$ 50 millones, el año pasado.

“Es cierto que las películas de DC no recaudan lo que proyectan, pero tampoco son pérdidas o fracasos millonarios”, señala Ortiz.

En cambio, “Escuadrón suicida” o “El hombre de acero”recaudaron tres veces más de lo invertido. Si se compara con las cifras de Marvel, que recaudó US$ 2,000 millones con “Avengers: Infinity War”; DC Films parece que fracasa.

Asimismo, los rankings indican que las películas de DC son taquilleras, más allá de que casi todas sean malas.

Según Calderón, Warner se obligó a cambiar de estrategia y pensar en películas individuales y ya no un universo compartido. Las próximas “Aquaman” y “Shazam” viven en el mismo mundo, pero no harán referencias a lo antes visto.



En corto

Teoría . Hugo Lezama sostiene que el éxito taquillero de DC se debe a que muchos le tienen cariño a la franquicia como para ver la verdadera calidad fílmica, ya que crecieron con estos cómics. Son películas huecas y vacías. En cambio, el éxito de Marvel se basa en temas como la muerte.

Cifras

873 millones de dólares recaudó Warner por la película “Batman vs. Superman”, según Forbes. Esta se estrenó en el 2016, antes de ‘Liga de la Justicia’.



10 películas estrenará Warner entre el 2016 y el 2020.