El mito de los expertos generalistas. ¿Por qué es bueno saber de todo un poco?

Para explicar el éxito de Musk, algunos han señalado su heroica ética laboral, (trabaja habitualmente 85 horas semanales), su capacidad para imaginar distintos panoramas del futuro, y su increíble resiliencia.

Pero todo esto me pareció insatisfactorio. Mucha gente tiene estos rasgos. Quería saber qué hacía él de manera diferente. Mientras seguía leyendo docenas de artículos, videos y libros sobre Musk, advertí que faltaba una enorme pieza del rompecabezas.

El sentido común dice que para llegar a ser de clase mundial, solo debemos enfocarnos en un solo campo del conocimiento. Musk rompe esa regla. Su competencia abarca desde la ciencia espacial, la ingeniería, la física y la inteligencia artificial hasta la potencia y la energía solar.

En un artículo anterior, llamo a gente como Elon Musk "expertos generalistas" (término acuñado por Orit Gadiesh, presidente de Bain & Company). Los expertos generalistas estudian ampliamente en muchos campos distintos, comprenden los principios más profundos que conectan esos campos, y luego aplican los principios a su especialidad principal.

Sobre la base de mi propia revisión de la vida de Musk y la literatura académica relacionada con el aprendizaje y la experiencia, estoy convencido de que todos debemos aprender a través de múltiples campos con el fin de aumentar nuestras probabilidades de éxito histórico.





El mito del que mucho abarca



Si usted es alguien que ama aprender sobre distintas áreas, probablemente esté familiarizado con este consejo bien intencionado: "El que mucho abarca poco aprieta".



El supuesto implícito es que si estudia en múltiples áreas, solo aprenderá en un nivel superficial, no podrá obtener un dominio total del tema.



El éxito de expertos generalistas a través del tiempo demuestra que esto es incorrecto. Aprender a través de múltiples campos proporciona una ventaja de información (y por lo tanto una ventaja de innovación) porque la mayoría de las personas se centran en un solo campo.



Por ejemplo, si está en la industria de la tecnología y todos los demás solo leen publicaciones de tecnología, pero usted también sabe mucho sobre biología, seguro tendrá la capacidad de llegar a ideas que casi nadie más podría. Viceversa. Si está en la biología, pero también entiende sobre inteligencia artificial, tiene una ventaja de información sobre todos los que permanezcan aislados.



A pesar de este concepto básico, pocas personas realmente aprenden más allá de su industria.



Cada campo nuevo que aprendemos y que es desconocido para los demás en nuestro campo nos da la capacidad de hacer combinaciones que ellos no pueden hacer. Esta es la ventaja del experto generalista.



Un estudio fascinante se hizo eco de esta idea. Estudió cómo los mejores 59 compositores de ópera del siglo XX dominaron su arte. Contrario a la narrativa convencional de que el éxito de los mejores intérpretes solo se puede explicar por la práctica deliberada y la especialización, el investigador Dean Keith Simonton descubrió exactamente lo opuesto: Según resume el investigador de La Universidad de Pensilvania Scott Barry Kaufman en un artículo de Scientific American, “las composiciones de los más exitosos compositores de ópera tendieron a representar una mezcla de géneros... los compositores pudieron evitar la inflexibilidad de una experiencia excesiva (sobreentrenamiento) mediante el entrenamiento cruzado”.



El superpoder de Musk: la "transferencia de aprendizaje"



De acuerdo con su hermano, Kimball Musk, desde sus primeros años de adolescencia, Elon Musk leía dos libros por día acerca de varias disciplinas. Para poner esto en contexto, si lee un libro al mes, Musk leía 60 veces más que usted.



Al principio, la lectura de Musk abarcaba temas como ciencia ficción, filosofía, religión, programación y biografías de científicos, ingenieros y empresarios. A medida que crecía, sus intereses de lectura y carrera se extendieron a la física, ingeniería, diseño de productos, negocios, tecnología y energía. Esta sed de conocimiento le permitió exponerse a una variedad de temas que nunca había aprendido en la escuela.



Elon Musk también es bueno en un tipo muy específico de aprendizaje del que la mayoría de las personas ni siquiera es consciente: la transferencia de aprendizaje.



La transferencia de aprendizaje consiste en tomar lo que aprendemos en un contexto y aplicarlo a otro. Puede ser tomar lo básico de lo que aprendemos en la escuela o en un libro y aplicarlo al "mundo real". También puede ser tomar lo que se aprende en una industria y aplicarla a otra.



Aquí es donde Musk se destaca. Varias de sus entrevistas muestran que tiene un proceso único de dos pasos para fomentar la transferencia del aprendizaje.

No es magia. Es solo el proceso de aprendizaje correcto



Ahora podemos comenzar a entender cómo Musk se ha convertido en un experto generalista de clase mundial:



- Pasó muchos años leyendo 60 veces más que un lector ávido.



- Leyó ampliamente sobre distintas disciplinas.



- Aplicó constantemente lo que aprendió mediante la deconstrucción de las ideas en sus principios fundamentales y la reconstrucción de estas ideas de forma diferente.



En un nivel más profundo, lo que podemos aprender de la historia de Elon Musk es que no debemos aceptar el dogma de que la especialización es el mejor o el único camino hacia el éxito y el impacto profesional. El legendario experto generalista Buckminster Fuller resume un cambio de pensamiento que todos deberíamos considerar. Lo compartió hace décadas, aunque es muy relevante hoy en día:



"Estamos en una época en la que se asume que las tendencias restrictivas de la especialización son lógicas, naturales y deseables... Mientras tanto, la humanidad ha sido privada de la comprensión global. La especialización ha creado sentimientos de aislamiento, inutilidad y confusión en los individuos. También ha dado como resultado el abandono por parte del individuo de la responsabilidad de pensamiento y de acción social. La especialización genera prejuicios que, en última instancia, se suman como discordia internacional e ideológica, y que a su vez conducen a la guerra".



Si nos tomamos el tiempo y aprendemos los conceptos básicos a través de los campos, y siempre relacionamos esos conceptos con nuestra vida y el mundo, la transferencia entre las áreas se hace mucho más fácil y más rápida.



A medida que construyamos una reserva de "principios fundamentales" y asociemos esos principios con diferentes campos, de repente ganaremos el superpoder de ser capaces de entrar en un nuevo campo que nunca hemos aprendido antes, y rápidamente hacer contribuciones únicas.



Comprender los superpoderes de aprendizaje de Elon nos ayudará a tener una idea de cómo pudo entrar en una industria que ha existido por más de 100 años y cambiar la base de cómo compite.



Elon Musk es uno en un millón, pero sus habilidades no son mágicas.



¿Quiere aprender como Musk? He creado un seminario web gratuito sobre cómo aprender a aprender que le podría gustar. Se basa en las mejores prácticas de aprendizaje de los principales empresarios del mundo.