Han sido escenario de grandes artistas y de experiencias que colindan con lo astral. Y es que los festivales de música pueden hacer eso y más: llevarnos a un lugar mejor.

Aún más si puede compartir la misma emoción personal con un colectivo de personas que quizá conozca o quizá no.

Desde Coachella hasta Tomorrowland, las opciones que todo fanático tiene para elegir son múltiples. Por ello resumimos la oferta a cinco eventos, que abarca desde Latinoamérica hasta Europa.

1. Coachella

Es uno de los festivales en el mundo que marca referencia. Se realiza todos los años en Indio, California (Estados Unidos), desde el 2001.

Una de las curiosidades de este evento es la tradición de vestir con la moda hippie de los años 70, además de que es uno de los favoritos por las celebridades.

Este año, el line up anuncia como presentaciones principales a The Weeknd, Beyoncé y Eminen. Asimismo, otros artistas confirmados para las mencionadas fechas son Jamiroquai, St. Vincent y The War On Drugs.

2. Lollapalooza

Se inició en 1991 y originalmente ofrecía bandas de rock alternativo, indie y punk.

La versión más conocida de este festival se lleva a cabo en Chicago. Sin embargo, desde que se comenzó con las ediciones latinoamericanas –desde el 2011– ha llamado la atención de muchos fanáticos de la región.

Por ejemplo, este año los días en los que se realizará el festival en Chile y Argentina abarcarán del 16 al 18 de marzo. En ambos casos el line up ya está confirmado y es muy similar.

En Santiago y Buenos Aires los headliners son Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers en diferentes días cada uno. Además se han confirmado a artistas como The National, Hardwell, Lana del Rey, entre otros.

3. Estéreo Picnic

La nueva puesta en escena está próxima, y sus headliners ya han sido anunciados: The Killers, Gorillaz y LCD Soundsystem.

Serán tres días de música y arte, donde también se contará con las presentaciones de DJ Snake, Bomba Estéreo, Mac Demarco y Galantis.

La primera edición de este festival musical alternativo se hizo en el 2010 en Bogotá, Colombia.

4. Creamfields

Es celebrado cada agosto en Liverpool desde 1998, organizado por los dueños del club Cream. Ha tenido también 10 ediciones en el Perú, pero aún es incierto si este año habrá uno.

En tanto, para el evento europeo aún no se conoce una lista de performances definida. Sin embargo, sí se confirmó el regreso de uno de los DJ más famosos al escenario del festival tras 10 años: Carl Cox.

Por día, el evento puede albergar entre 35 mil y 45 mil personas.

5. Tomorrowland

El pueblo de Boom, Bélgica, se prepara para recibir al festival de música electrónica del 20 al 29 de julio. Su primera edición fue en el 2005.

La particularidad de este evento son los escenarios temáticos e imponentes que se prepara cada año.

Puede llegar a convocar a más de 180 mil fanáticos.