Mirada fija en los Panamericanos: ¿cuánto cuesta ganar una medalla?

Julio del 2019 marcará un hito en el deporte en el Perú. Y es que nuestro país será anfitrión de los Juegos Panamericanos, que concentrará a más de 6,000 deportistas de 41 países. El evento servirá de clasificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Para Óscar Fernández Cáceres, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ser sede de un acontecimiento de tal envergadura ayudará a relanzar el deporte en el país.

“La idea es iniciar la nueva construcción de lo que se quiere lograr en los próximos años. Muchos países emplearon esos megaeventos para hacer ese lanzamiento. Por ejemplo, hay que mirar a España antes de los Juegos Olímpicos y luego de ellos. Ahora el país es una potencia”, indica a Gestión.

Facilidades e incentivos

Muchas veces la imposibilidad económica ha jugado en contra de grandes talentos del deporte del país. Ante este panorama, el IPD creó el Programa de Apoyo al Deportista (PAD), una subvención directa para los atletas, la cual incluye un seguro médico, para su preparación.

Cada postulante a este beneficio pasa por una evaluación para medir el nivel deportivo que tiene. Tras ello, el atleta es posicionado en una de las escalas: PAD I (de S/ 850 a S/ 2,000), PAD II (de S/ 2,475 a S/ 4,500) y PAD III o Maratonistas (S/ 1,500 a S/ 3,900).

En marzo, 534 deportistas fueron beneficiados. El presupuesto actual es de S/ 10 millones.

A parte del PAD, los deportistas elegidos para los Panamericanos también recibirán incentivos económicos. “Es uno fuerte. No se podría determinar el premio por monto, pero sí va a haber premios por medalla ganada”, informa el representante.

Posible panorama

Durante los Panamericanos de Toronto, en el 2015, el Perú logró su récord en medallas al hacerse de 12 de ellas en diferentes disciplinas. Ahora –con gran optimismo– se busca alcanzar las 40.

“Tenemos un estudio que arroja un probable escenario medallero de no menos de 40 medallas en la suma, entre oro, plata y bronce”, enfatiza.

La expectativa –resalta– se ha manejado hasta con 45 distinciones. “Llegar a esta meta sería muy bueno”.

Elección del equipo

En cuanto a los deportistas nacionales que nos representarán en el certamen, el vocero dijo que cada federación se encargará de esto.

“Todas las federaciones tienen un DT y ellos son los que hacen la selección. En los deportes que son por marca, tiempo o peso, todo el mundo la tiene muy clara. Confiamos en que los departamentos técnicos hagan una buena elección”, resalta.

Aún no se tiene al equipo nacional, pero se dio a conocer que la lista oficial se cerrará a fin de año.

Exigencia

Asimismo, Fernández Cáceres contó que todo deportista que sea incluido en los Panamericanos tendrá una exigencia distinta.

“La preparación va a ir incrementando. Pero no va a ser una supercarga de entrenamiento, sino un tema de roce y competencia con otros deportistas. Si ellos tenían dos o tres encuentros antes, ahora tendrán seis o siete. Además, si tienen que ir a entrenar a otro país, pues irán. Estamos apostando y jugando todo”.

Y no es para menos, ya que muchos de los participantes del certamen deportivo van a ir a Tokio 2020.

El lado B

El representante del IPD contó que necesitamos 700 deportistas para los Panamericanos, y por ser sede tenemos acceso a la mayoría de deportes. Sin embargo, existe la posibilidad de que no se ocupen todos los puestos. Esto debido a que para que un atleta pueda participar necesita tener cierto estándar –dado por una entidad internacional–, de lo contrario no puede ser incluido.

“Si un peruano no llega a ese mínimo no puede entrar. El país está creciendo en deportistas que puedan alcanzar esos estándares, pero no sé si lleguemos a copar el total, porque hay deportes nuevos que nosotros no manejamos”, confiesa Fernández, tras aclarar que era un realidad que se conocía incluso antes de pedir ser la sede de los Juegos Panamericanos.