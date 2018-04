Millones en juego: los 10 partidos de fútbol con mayor valor de mercado

El fútbol es un negocio en crecimiento. En cada encuentro hay millones de dólares en juego, literalmente. Como aquel disputado el pasado 8 de abril por la jornada 31 de LaLiga Santander.

Ese día, el Real Madrid recibió en el Santiago Bernabeu al Atlético de Madrid. El público, que parecía rugir desde las tribunas, vio aparecer a los dos equipos que buscarían llevarse el primer derbi madrileño del 2018.

Pocos notaron, sin embargo, que frente a sus ojos estaba por empezar el partido más caro de los últimos años. Los 22 que saltaron al gramado esa tarde valían en conjunto US$ 1,400 millones: los liderados por Zinedine Zidane sumaban US$ 777 millones; los dirigidos por Diego Simeone, US$ 621 millones.

Y es que mientras mayor sea el gasto de un club para adquirir nuevos talentos, más probabilidades existirían de conseguir resultados positivos y, por ende, recuperar inversión. No extraña entonces que quienes marcaron los goles aquel día en la capital española fueron precisamente los jugadores que más cuestan a cada escuadra.

Por un lado, Cristiano Ronaldo, con un valor en el mercado de US$ 147 millones, puso el primer tanto de la tarde. Sin embargo, cuatro minutos después, el francés Antoine Griezmann, que gana US$ 123 millones al año, se encargó de poner el empate.

Goles por millones

Ambos equipos cuentan con futbolistas decisivos a la hora de elaborar jugadas. En el Real, algunos de ellos son Toni Kroos (US$ 98 millones), Isco (US$ 92 millones) y Gareth Bale (US$ 98 millones).

Este último, por ejemplo, fue quien dio el pase para que CR7 definiera. La inversión en ambos ha rendido frutos: desde que juegan juntos, Bale ya ha asistido en 14 ocasiones al portugués en LaLiga.De otro lado, Diego Costa (US$ 74 millones), el español Koke (US$ 86 millones) y el portero Jan Oblak (US$ 86 millones) son algunos de los que se encargan de defender los intereses del Atlético, en la tabla y en la bolsa.

Cabe resaltar que Atlético y el Madrid están actualmente en los puestos dos y cuatro de la liga española, respectivamente. El conjunto merengue, además, aún está en la lucha por llevarse su trofeo número 19 en la siempre difícil Champions League.

Las otras ligas

No sorprende que sean los clubes españoles quienes encabezan este ranking (el segundo partido con mayor valor enfrentó al FC Barcelona y al Atlético de Madrid).

Y es que desde ya hace algún tiempo, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid invierten grandes presupuestos en sus fichajes. Incluso, gastan igual o más que los clásicos equipos de la Premier League.

A pesar de que la competencia inglesa lidera la lista de ligas con mayor valor de mercado(US$ 8,000 millones, frente a los US$ 5,640 millones que vale LaLiga), sus clubes aparecen pocas veces entre los 10 partidos más caros de las últimas temporadas (ver tabla). Solo Chelsea FC figura un par de veces en este conteo.

Otro equipo que aparece solo una vez en la lista elaborada por Transfermarkt es el FC Paris Saint-Germain. El club francés le debe parte de su valor de mercado no solo a la contratación de Neymar Jr (el traspaso más caro de la historia del fútbol, US$ 266 millones), sino a estrellas como Kylian Mbappé o Edison Cavani, que también aumentan el costo del conjunto.

David contra Goliat

La Serie A de Italia está presente con Juventus y AS Roma. Este último, siendo el de menor valor de mercado de la lista, le demostró la semana pasada al FC Barcelona en la Champions League que el fútbol puede ser un negocio, sí, pero sobre todo un deporte donde no necesariamente gana el que tiene más millones.