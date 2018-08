Millie Bobby Brown y Louis Tomlinson, los millonarios íconos de la cultura pop

Con tan solo 12 años de edad, Millie Bobby Brown se convirtió en una figura mundialmente conocida por su interpretación de “Eleven” en la serie de Netflix “Stranger Things”. Esto la llevó a ser nominada a los premios Emmy. Dos años más tarde, consiguió ser la persona más joven en la historia en ser incluida en la lista de la revista Time de los más influyentes del mundo compartiendo dicho espacio con personalidades como el Príncipe Harry, Meghan Markle, Nicole Kidman y el rapero Cardi B.

La carrera de Brown –que cuenta con más de 17 millones de seguidores en Instagram– ha ido en ascenso desde que apareció en el programa de ciencia ficción. Así, el domingo pasado fue galardonada en Teen Choice Awards.

De hecho, su popularidad la ha llevado a la portada de diversas revistas, como Vogue, Interview, Variety, W Magazine. Incluso es imagen de marcas como Calvin Klein y la firma italiana Moncler.

Acorta brecha

En una industria en la que además la disparidad de los sueldos de los roles femeninos en Hollywood es ampliamente criticada, la actriz de 14 años –cuyo valor de mercado es de US$ 4 millones– marca un hito.

Esto luego de su último aumento de sueldo como parte del elenco de “Stranger Things”.

Según la prensa estadounidense, Brown ganaría cerca de US$ 350,000 por cada episodio de la tercera temporada de la serie, unos US$ 100,000 más que sus compañeros Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp.

Louis Tomlinson (Foto: AFP) Louis Tomlinson (Foto: AFP)

El programa de talentos “The X Factor U.K.” hizo conocido a Louis Tomlinson como parte del grupo de pop One Direction hasta el 2016, año en el que la banda se separó. Tras ello, el británico optó por una carrera en solitario.

Hoy, según Business Insider, es uno de los músicos británicos más ricos menores de los 30 años con una fortuna estimada de US$ 52 millones. Ello en una lista en que aparecen además Ed Sheeran con US$ 102 millones, Harry Styles (US$ 64 millones), Niall Horan (US$ 59 millones).

Asimismo, el cantante –que cuenta con casi 14 millones de seguidores en Instagram y ha sido protagonista de las portadas de revistas como Teen Vogue y The Observer Magazine– acaba precisamente de destacar en los Teen Choice Awards.

El fútbol, otra de sus pasiones

Tomlinson, de 26 años, ha conseguido no solo hacerse notar en la industria de la música, pues otra de sus grandes pasiones es el fútbol. Esto hizo que en el 2014 se convirtiera en el mayor inversionista de los Doncaster Rovers, club inglés de tercera división.

No obstante, durante una entrevista con Capital FM del Reino Unido, el músico confesó que hizo la mayor parte de su fortuna como parte de la ‘boyband’.

Aun así, como solista, ha obtenido ganancias por los discos lanzados, donde contó con las colaboraciones de artistas como Steve Aoki y Bebe Rexha. A lo que se suman ingresos evidentemente por apariciones televisivas y conciertos.

Tomlinson, quien destacó en la premiación del domingo pasado, ahora sería jurado en el programa que lo llevó a la fama: “The X Factor”. Una incorporación que incrementaría sus ganancias.