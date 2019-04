Millennials pagan US$ 28 millones por obras inspiradas en Los Simpsons

Millennials se quedaron con US$ 28 millones en obras de arte inspiradas en el programa de televisión Los Simpsons, además con zapatos de skate y latas de pintura en aerosol, tras una subasta de Sotheby’s en Hong Kong, lo que revela que nueva generación de coleccionistas ha llegado a la mayoría de edad.

"De repente la sala de subastas se puso muy a la moda, con todos estos millennials con sudaderas con capucha", comentó Edie Hu, especialista en asesoría artística de Citi Private Bank en Hong Kong. "Sus gustos son muy diferentes a los de sus padres y Sotheby’s está aprovechando eso".

Lo más destacado de la subasta de 33 lotes de artículos pertenecientes al diseñador de moda japonés Nigo fue una pintura del artista callejero de Brooklyn KAWS basada en el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles, pero con los personajes de Los Simpson.

Se vendió a un comprador no identificado en US$ 14.8 millones, un récord para el artista y aproximadamente 15 veces lo estimado originalmente.

"No me sorprende la demanda, pero me sorprende la cifra final", adnitió Max Dolgicer, un coleccionista de Nueva York que lleva siete años comprando obras del artista. "Es un mercado muy dinámico".

En noviembre otra pintura de KAWS, cuyo nombre real es Brian Donnelly, se vendió por un récord para ese entonces de US$ 3.5 millones. La semana pasada, una versión inflable de 37 metros de largo de su personaje distintivo, llamado Companion, flotó en el Puerto Victoria de Hong Kong durante la feria de arte Art Basel Hong Kong.

Entre los demás artículos en la subasta figuraron dos pares de zapatillas diseñadas por KAWS para la línea de ropa A Bathing Ape (Bape) de Nigo, que se vendieron en US$ 16,000, y una figura de KAWS de 18.5 pulgadas basada en el manga japonés Astro Boy, por la cual se pagaron US$ 303,000.