Millennials gastan en mascotas al acercarse temporada navideña

Los millennials aman a sus mascotas y ese amor se ve reflejado en las cuentas de la temporada navideña de sus tarjetas de crédito.

De acuerdo con un informe de PwC, la generación de compradores –que ha sido muy analizada y que es conocida por sus gustos que trastornan la industria– gastará mucho en sus mascotas esta temporada navideña, más del doble de lo que se espera que gasten los consumidores en general.

Los hogares de millennials que ganan US$ 70,000 o más serán los que más gasten, con un promedio de US$ 183 en regalos para mascotas esta Navidad, en comparación con los US$ 67 que gastarán los consumidores en general, según PwC. Los millennials de altos ingresos, que se sienten tranquilos con la economía, gastarán un promedio de US$ 2,021 en todos los regalos en esta temporada navideña, incluidos los presentes para humanos.

El gasto de las fiestas es parte de una tendencia creciente en que los dueños de mascotas tratan a sus animales como miembros de sus familias, una tendencia conocida como "humanización", que aumenta el gasto en alimentos y juguetes para mascotas de primera calidad.

Árbol con hierba gatera



"Es el mismo tipo de alegría que obtienes cuando llevas a casa un regalo para un niño pequeño", dijo Lori Kogan, psicóloga y profesora de ciencias clínicas en la Universidad Estatal de Colorado.

Las tiendas de mascotas están tratando de sacar provecho de la tendencia. Petco está lanzando productos dirigidos a consumidores que buscan regalos, como medias con motivos navideños y de Hanukkah, juguetes y golosinas que ya están en los estantes. La compañía también está orientando su nueva marca de ropa para perros, "Reddy", hacia los compradores milenials, según el jefe de comercialización, Alex Tomey.

"Los consumidores milenials son fanáticos de sus mascotas", dijo Tomey.

Christopher Rivera, de 32 años, lo deja claro. Rivera, que trabaja en Unleashed by Petco, una tienda de formato pequeño en el barrio Upper East Side de Manhattan, dijo que ya había comprado un puntero láser para su gato de 19 años, Ajani. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el hombre oriundo del Bronx ahora está pensando en qué más poner debajo del árbol.

"Sólo le voy a dar algunas golosinas adicionales, tal vez uno de esos árboles de Navidad que tienen hierba gatera en ellos", dijo, y señaló que su gato "tiene la misma prioridad" que sus amigos y familiares cuando se trata de regalos navideños. “Mi gato es mi única responsabilidad, ella es una niña perpetua".