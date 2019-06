Miguel Valladares: “Nuestro negocio era ganar por taquilla, pero ahora será producir para otros”

Miguel Valladares señala que Tondero está en un proceso de cambios. Hace un par de años se mudaron de sede. Desde el piso 18 de un edificio corporativo de San Isidro se evalúan diversos proyectos y otros avanzan hacia la ruta de la realidad.

El gerente general de la productora festejará el próximo año su película número 30. “Ya está grabada”, señala a Gestión. La planificación y el orden son dos pilares de la compañía, que pasó de emplear a 15 personas a cerca de 50 en los últimos tres años. “La industria del cine está pasando por un momento un poco crítico”, apunta.

¿Por qué?

Porque hay mucha oferta y la cantidad de espectadores anual, que consume cine peruano, no ha crecido. Lo que sí ha crecido es la cantidad de películas.

¿Se ha atomizado el mercado?

Es bien difícil que tengamos películas a las que vayan tres millones de espectadores. Los números están cayendo. La gente no va a consumir dos o tres películas peruanas al mes.

¿Ha crecido el número de productoras de cine?

Ha crecido el número de independientes y las que ya estaban en el mercado producen más.

¿Hacia dónde va entoncesTondero?

Estamos tratando de reinventarnos hacia un lado más internacional. La taquilla del cine no está funcionando como antes, así que estamos enfocándonos más hacia las plataformas más streaming. Teníamos un negocio que era ganar por taquilla, pero el negocio ahora es producir contendido para otros. Eso no implica dejar de hacer películas.

¿De qué forma trabajarán ahora?

Quizá hacer películas que ni siquiera se estrenen en el cine, sino directamente en plataformas a nivel mundial como Amazon, Disney +, YouTube, HBO Go, Netflix, entre otras. La idea es trabajar películas donde Tondero no tenga un riesgo en taquilla, sino que producimos para las plataformas que buscan contenidos originales.

¿Qué se busca con la sociedad que firmaron con América TV?

Vamos a vender servicios de producción o hacer coproducciones, pero con cadenas internacionales. No se trata de producir contenido para Perú. Nosotros tenemos el know how de la producción y América sus instalaciones de Pachacámac.

¿Ya produjeron algún contenido en este tiempo?

El 13 de junio vamos a llevar nuestra propuesta al Conecta Ficción en Pamplona. Se trata de un encuentro internacional para mostrar contenidos (series o películas). Van las cadenas más importantes. Ahí lanzaremos la fusión de América con Tondero.

¿Cuántos proyectos van a llevar?

Tenemos cinco series, en el caso de una ya tenemos el piloto. En la feria se presentan contenidos y lo que se busca son los socios para producirlos. Todas estas producciones, reitero, son para el extranjero, porque los costos de producción no las puede pagar un país como Perú, son presupuestos muy altos, lo que obliga a que se unan tres o cuatro productoras de diversos países para costearlas.

¿Cuánto cuesta un capítulo de las series que pretenden vender en el extranjero?

De los cinco proyectos que tenemos, cada uno tiene un costo diferente, pero todos pasan los US$ 100 mil por capítulo. Hay, incluso, uno de US$ 500 mi.

¿La locación de las series siempre es Perú?

Es la idea, pero obviamente dependemos de con quiénes produciremos. Hoy los costos se han disparado por los efectos especiales, los costos de traslado por las locaciones y el talento artístico.

Esta decisión comercial, ¿implica abandonar el cine?

No, ya tenemos películas listas. Este año íbamos a estrenar dos más, pero es altamente probable que lo hagamos el próximo año, por un tema de saturación de películas norteamericanas que están llegando una tras de otra. Como Tondero deberíamos estrenar alrededor de seis películas en el 2020. Este año ha sido el de grabar. Solo hemos estrenado una.

¿Por qué este fenómeno?

Hay una saturación. Disney ha decidido estrenar semana tras semanas sus películas. No para. La idea es que sus grandes películas estén en su plataforma Disney+ el próximo año. Salen a competir directamente con Netflix.

¿Cuál es el punto de equilibrio desde el lado de la taquilla para que una película sea rentable?

Para un valor de producción mediano alto, es decir, alrededor de un millón de dólares, esta debe ser vista por 350 mil o 400 mil espectadores. Es un número muy variable.

¿La empresa privada sigue apostando por el cine?

Se frenó. El año pasado fue el Mundial y muchas empresas de categorías grandes estuvieron apostando por el fútbol y este año lo harán por la Copa América y los Panamericanos. Si algo compite con el cine es el deporte.

¿Cómo avanza la división de distribución?

Tenemos la división de distribución y ventas internacionales. La idea era cerrar todo el eslabón de la cadena. Hemos distribuido, entre otras, “Retablo”. Vemos todo lo relacionado a la distribución y el marketing.

cómo funciona la representación de talentos Redes sociales, los actores y las marcas

“Nosotros no solo representamos a nivel actoral”, señala Miguel Valladares, quien está a cargo de 60 actores. “También la representación a nivel de publicidad”, agrega. Señala que se trata de campañas y activaciones para las marcas, “con muchas de las cuales ya tenemos alianzas estratégicas”.

Valladares indica que es Tondero la que presenta a los actores a las marcas, llevando estadísticas desde el lado digital con las métricas de sus redes y los perfiles de sus seguidores. “A algunos pocos artistas les manejo las redes sociales y otros trabajan con sus propias agencias”, detalla.

“Dentro de esta unidad estamos impulsando la representación de talento a nivel internacional”. La idea es ‘vender’ a los actores a través de diferentes ferias en que se ofrecen producciones.

