Desde su casa y con café en mano, Miguel Estupiñán, gerente comercial de Elite Brands, conversa con este diario a través de una videollamada. Lo primero que le llama la atención es la maceta que está en una esquina de mi habitación. “Tienes una costilla de Adán”, sostiene y explica que se ha vuelto un fanático de las plantas. “¿Es uno de esos intereses que despertó la pandemia?”, le pregunto. “Sí, cocinar y armar algunos Lego también para adornar la sala”, dice el ejecutivo de 37 años sin olvidarse de su rol como representante de la marca en Perú.

¿Cómo ha evolucionado su rol?

Ahora tengo más ambición. Antes manejaba la marca como una más del portafolio, y con la que buscaba alcanzar un nivel de ventas. Ahora que Lego es todo, no solo quiero vender más, sino llegar a más personas. Eso implica no dejar de transmitir lo ‘cool’ que es la marca.

¿Y qué es lo más ‘cool’ de su perfil?

Que formo una organización horizontal. Estoy con mi equipo todo el tiempo y toco tierra.

¿Cómo así?

Desde que inicié en la compañía, me tocó montar la oficina, buscar arquitectos que la diseñen, contratar a todo el equipo. Y en campaña navideña, tuve que ponerme el mandil amarillo y atender al público porque faltaban manos. En lugar de tener una oficina, iba a ponerme en un cubículo junto a mi equipo, pero mi jefe me dijo que “no me pase de abierto” (risas).

¿Y en qué diría su equipo que no es tan ‘cool’ ?

Soy un pesado. Les pido que estén ‘trackeando’ todo, les pido hacer seguimiento todo el tiempo para ver si lo que hacemos está funcionando. Y soy un poco intenso con el chat, les mando prints sobre cómo van los números.

¿Por qué es importante eso?

Así es el mundo del retail. Si no tienes la velocidad para identificar desviaciones de un plan antes de que sea tarde, no te irá bien. No sé si les guste o no mucho a mis chicos, pero creo que lo entienden.

¿Qué no le gusta de un equipo?

La burocracia. Esta entorpece sobre todo nuestro negocio cuando hay que tomar decisiones muy rápido. Tampoco me gusta el formalismo excesivo. Eso causa, por ejemplo, que las ideas se queden en tu cabeza porque mi “don jefe” solo escucha ideas los martes a las 3 p.m.

¿Tiene algún referente de liderazgo?

Me gustan las organizaciones como Google o Facebook. Leo mucho sobre el design thinking allí. Me inspiran porque son lugares en los que se traen a la mesa muchas ideas planteadas por equipos multidisciplinarios.

Siendo un líder millennial, ¿cuál es su mayor reto para dirigir a colaboradores centennials?

Los Z son chicos que aparentan falta de compromiso, pero no es así, sino que están dispuestos a cambiar de organización, carrera, gustos de forma rápida. Me tocó leer mucho y adaptarme a su modus operandi.

¿En qué consistió ese proceso?

Tengo Tik Tok, pero no hago videos. Lo uso como reflejo de su generación. Los videos allí duran un minuto máximo. Sé por eso que no los puedo tener concentrados más de 10 minutos en mis presentaciones. Y trato de lanzar bomba tras bomba hasta que vuelvan a querer coger el celular.