MicroLED, la próxima gran novedad que llegará a la tele de tu casa

La tecnología de imagen no para de evolucionar. ¡Qué tiempos aquellos en el que el Full HD parecía la innovación que llegaría para competir durante varios años! Los fabricantes lo vendían como una opción que había costado mucho de implementar. Pese a ello, sabemos que todo lo relacionado con la tecnología de entretenimiento mejora constantemente.

El último paso para contar con una calidad de imagen de otro mundo es la tecnología MicroLED que Sony y Samsung han dejado ver en los últimos años. Más concretamente, Sony ya tanteó este terreno en 2014, según se puede leer en CNET. No obstante, ha sido ahora cuando Samsung ha aprovechado para presentar The Wall, una televisión que incluye una solución dispuesta a revolucionar la industria.

¿Por qué una pantalla de 146 pulgadas se ha convertido en una de las opciones más destacadas en lo que llevamos de año? El MicroLED podría asaltar el mercado en los próximos años, pero el precio, lo más importante, aún se desconoce. Aun así, sí que se sabe cuál es su principal competidor, OLED. ¿Llega a su nivel?

Por qué The Wall debería ser considerado el mejor televisión

Dejando a un lado sus desproporcionadas dimensiones, solamente válidas para aquellos que cuenten con paredes kilométricas, es importante destacar cuáles son las ventajas que ofrece el MicroLED respecto a otras variantes como OLED o la más terrenalmente opción LCD.

La principal característica de esta tecnología respecto a la que incluye, entre otros, el iPhone X, es la intensidad y brillo de los colores. Esta es la diferenciación más llamativa del MicroLED respecto a cualquier otra opción disponible en el mercado. En relación a las tonalidades negras, podría decirse que está al mismo nivel que la que ofrece el OLED.

De igual modo, la televisión presentada por Samsung en el pasado CES 2018, The Wall, mejora respecto al LCD por disponer de una mejor calidad de visionado desde cualquier ángulo, algo que es limitada en la opción más estandarizada del mercado.

Ahora bien, si tan buena es esta tecnología, ¿por qué no se comienza a distribuir en el mercado más generalista? He aquí las razones, entre las cuales se incluye el motivo que ha llevado a la presentación de un panel de 146 pulgadas y no uno inferior, mucho más comercializable.

Por qué el MicroLED no llegará todavía al mercado

Es obvio, ¿cuál sería el público objetivo de The Wall? Estamos ante una auténtica pantalla de cine, algo que solamente podría ser accesible para los más acaudalados. Por ello, en términos de viabilidad económica, este proyecto debería quedar en escondido en el almacén de los proyectos fallidos.

Por qué el MicroLED no llegará todavía al mercado

No obstante, merece la pena invertir en un proyecto en el que también Apple mostró su interés. ¿Por qué se deshizo de la idea de invertir en el programa? Los problemas comienzan al querer reducir el tamaño. De hecho, ni se contempla reducir en el corto y medio plazo la opción de ofrecer en el mercado variantes de 32, 42 0 47 pulgadas.

La explicación reside en la reducción física del tamaño del LED. Al encoger cada unidad lumínica, esta ofrece un menor destello, lo que dificulta la calidad de imagen. Como contraprestación, si se opta por incrementar la aportación energética, el consumo de electricidad hace inviable esta opción.

Tal y como te mostramos más arriba, empresas como Samsung, Sony o Apple no pueden ofrecer solamente una variante de 146 pulgadas, ni siquiera de 70 pulgadas, ya que el mercado se centra principalmente en opciones de menor tamaño. ¿Merece la pena su producción? En el corto plazo no, y los fabricantes lo saben.

Por qué seguirá siendo una fuente de investigación primordial

El futuro en el mercado de la imagen está especialmente relacionado con el MicroLED. Por ello, los fabricantes de televisiones continuarán manteniendo sus inversiones en una tecnología que esperan poder mejorar para niveles de pulgadas más acordes con el mercado actual. Sí, las dimensiones de las pantallas han crecido, pero es difícil que lo hagan mucho más.

Ante esta situación, tan solo queda adaptación por parte de los proveedores de un producto que ha sufrido un gran adelanto en la última década. La tecnología OLED, presentada por primera vez en 2008, podría estar sufriendo un estancamiento, por lo que los programas de inversión en esta alternativa podrían potenciarse en los próximos años.

¿Por qué continuarán centrándose en el MicroLED? Pongamos el ejemplo de Samsung para comprenderlo mejor. Samsung tiene un tamaño de píxel de menos de un milímetro en su actual mejor gama de televisiones, mientras que el de esta tecnología experimental contaría con tan solo 0,15 milímetros, una diferencia abismal.

No se sabe el precio actual de The Wall, por lo que es difícil hacer una estimación sobre el coste que supondría una pantalla de estas características. No obstante, parece que todavía habrá que esperar un tiempo para conocer cómo será y quién ofrecerá el MicroLED accesible al mercado generalista.