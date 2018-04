“La mezcla de deporte y negocio me encantó y las apuestas unieron mis pasiones”

Jesper Svensson, CEO de Betsson, afirma que en la compañía el fanatismo por el deporte es compartido por el grueso de sus trabajadores. Claro, dirige una compañía de apuestas online.

Pero no es el fútbol lo que llama más la atención del espigado ejecutivo sueco. Es el hockey sobre hielo. “Es muy masivo en los países nórdicos”, añade, divertido.

¿Apuesta con regularidad?

Claro que sí.

¿Y en qué deporte apuesta?

En Suecia el hockey es el deporte número uno.

¿Siempre le gustó apostar?

Siempre me gustó, siempre me pareció interesante. La mezcla de deportes y negocios me encantó y las apuestas unen mis pasiones.

¿Cuál fue su primer trabajo?

Trabajé en una compañía de apuestas muy grande en Londres. Era el responsable de las apuestas en los países nórdicos. De ello ya pasaron 12 años. A Betsson llegué hace cinco años.

¿Por qué ingresó a Betsson?

Betsson tiene múltiples unidades de negocio. Inicialmente estuve a cargo de Betsson.com. Hace seis meses, asumí la gerencia general.

Usted es un hombre joven. Muchos de sus trabajadores deben ser mayores…

Los hay, pero también hay más jóvenes, pues somos, sobre todo, una industria digital. Nuestra compañía es muy diversificada. Tenemos 1,700 trabajadores, el 40% son mujeres y tenemos colaboradores de más de 40 nacionalidades.

¿Es fácil trabajar con jóvenes?

No es fácil, se trata de una nueva generación que piensa diferente, que quiere estar con las nuevas tecnologías, pero nosotros tenemos un mix muy interesante de generaciones en la compañía, lo cual nos permite trabajar con armonía.

¿Cómo se define como jefe?, ¿qué es fundamental para usted?

Para mí, es importante empoderar a las personas, lograr ser un multimando. Yo entiendo mucho de nuestro negocio, porque trabajo hace mucho en esta industria.

¿Por qué considera importante empoderar?

El valor de una empresa está en la calidad de sus empleados y nosotros tenemos un buen equipo, entonces es necesario de que esté empoderado, porque así se va a sentir mejor.

¿Recuerda a su primer jefe?

Fue muy bueno y precisamente siempre me empoderó, lo cual me dio una oportunidad para crecer, que al fin y al cabo permite un desarrollo de la persona y le da satisfacción. Es importante que uno haga lo que le gusta y se identifique.

Lejos de Betsson, ¿qué suele hacer?

Me gusta el tiempo con mi familia. Yo vivo en la isla de Malta, es un espacio lindo, con playas, muchos restaurantes y a todo eso le sacamos provecho. Como también está cerca Italia y es muy fácil llegar, nos gusta ir a visitarla los fines de semana.

¿Los viajes son comunes en su trabajo?

Se viaja mucho. Tenemos oficinas en varios países. Pero también es común que cada seis meses los trabajadores de la compañía viajen a Malta.

¿Cómo es un viaje de trabajo?, ¿qué busca?, ¿qué suele encontrar?

Aprendo mucho porque son diferentes culturas. Pero también te permite mirar otros espacios de distensión, como la comida, y es en la comida donde hay mucho de la cultura de un país.