Metas para el año nuevo: 10 consejos para ‘catapultar’ su carrera en el 2018

Foto 10 | Tome un descanso mental. Deje que su mente divague. Un descanso mental puede ser la clave para identificar oportunidades, sugiere Manoush Zomorodi, autor de Bored and Brilliant: How Spacing Out Can Unlock Your Most Productive and Creative Self. Los estudios muestran que las personas obtienen sus ideas más originales cuando no están siendo estimulados constantemente y que los teléfonos inteligentes inhiben la capacidad de uno para establecer objetivos. Aléjese de la tecnología y permítase soñar despierto y crear conexiones que de otra manera no serían evidentes. No se sienta culpable por estar en las nubes. Esta es su oportunidad de acercarse a tu progreso profesional.