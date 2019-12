Vanessa Vértiz es comunicadora de profesión, pero trabajó ocho años en una compañía tecnológica y 16 años en la industria farmacéutica. Desde hace poco más de doce meses es la managing director de Merck Perú.

¿Cómo pasó de la comunicación a otras industrias? ¿Lo buscó o fue casualidad?

Fue una combinación de ambas cosas. Si cuando estudiaba publicidad o practicaba en una agencia me decían que iba a ser gerente de una farmacéutica, no lo hubiera creído.

¿Qué cambió?

Me gustaba ver cómo las estrategias de comunicación tenían un impacto en los negocios. Esa fue la razón por la que me dije: “Ahora quiero estar del otro lado”. Y lo que hice fue aprovechar las oportunidades.

¿Qué fue lo más difícil?

A pesar de no tener todos los conocimientos necesarios, tuve la confianza de que podía llenar las brechas. Estudiar, desarrollarme y estar al nivel del siguiente reto. Muchas mujeres no lo hacen.

¿Por qué cree que no?

Algunas chicas creen que no están listas y, por temor a equivocarse, no lo hacen. Los hombres, en cambio, no. Si se equivocan, corrigen en el camino.

¿Qué hace desde su cargo para cambiar esto?

Buscar la equidad de género es uno de mis objetivos.

¿Cómo?

Garantizando que en todos los procesos de selección haya mujeres, ayudándolas con programas de desarrollo para cuando estén en posiciones de gerencia. También con horarios flexibles.

¿Hay pocas mujeres en la industria farmacéutica?

Ha cambiado. Cuando ingresé, todos eran hombres en puestos gerenciales. Ahora somos ocho gerentes mujeres entre 22 asociados de Alafarpe (Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos).

¿Y en Merck Perú?

Somos 58% de mujeres no solo en general, sino en posiciones de liderazgo.

¿De qué forma haber estudiado comunicación la ayuda en su puesto actual?

En cualquier organización un líder debe tener la capacidad de comunicar una visión clara. A veces la estrategia y la visión son muy buenas, pero si el líder no sabe cómo transmitirlo es difícil que inspire.

¿Suele transmitir los logros de la empresa?

Las empresas a veces pecan de creer que si obtienes un logro pasas a lo siguiente. Pero si lo no celebras, así sea chiquito, pierdes oportunidad de motivar a toda la organización.

¿Y cuando hay que comunicar malas noticias?

Es la parte no tan linda de este rol, pero es lo que se espera del líder. Parte de su coraje está en saber transmitir los logros, también malas noticias.

¿Cómo hay que hacerlo?

Creo que (las malas noticias) deben tener un sentido y una razón. Es decir, detallar qué se hizo mal, qué se espera, pero también cómo salir adelante de la situación.

Más allá del trabajo, ¿qué actividades disfruta realizar?

Hago ejercicio durante las mañanas y en los fines de semana hago bicicleta de montaña.

¿Desde cuándo practica ese deporte?

Hace 12 años. Me encantó la sensación de trepar un cerro, bajar una montaña, esa adrenalina de sentir que cada vez que puedes te arriesgas un poco más.

¿Dónde va cada vez que quiere practicarlo?

Acá hay sitios lindos como Cieneguilla, Pachacámac y Azpitia. Los recorridos son de alrededor de 50 km en una salida de tres a cuatro horas.

¿Qué le ha enseñado el ciclismo de montaña?

Primero, disciplina, y luego a tomar precauciones. Como en cualquier negocio, tienes que cuidar tu seguridad y la de tu equipo. También el hecho de que siempre se puede un poco más. El día que trepas el primer cerro, luego viene otro. Y así te vas retando. Lo mismo pasa con el trabajo.

¿Qué otra actividad le gusta?

Me encanta leer. Leo mucho. A veces tengo dos libros en la mesa de noche.

¿Qué tipo de libros?

Me gusta la historia novelada y la ficción. El último libro que leí se llama “Sapiens”.

El Dato

Presencia mundial. Merck es una de las farmacéuticas más antiguas del mundo, con más de 350 años de historia. Tiene presencia en más de 77 países alrededor del mundo. En el Perú, registra actividad desde 1962, cuando la primera representación fue abierta.

Hoja De Vida

Nombre: Vanessa Vértiz de la Flor.

Cargo actual: Managing director de Merck Perú.

Tiempo en el cargo: Un año.

Profesión: Ciencias de la Comunicación.

Estudios: Universidad de Lima.