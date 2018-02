Mercado de fichajes 2018: la otra cara de la adquisición de futbolistas

Evolución de las cifras. Cuatro futbolistas menores de 21 años están valorizados en más de US$140 millones cada uno, de acuerdo a un estudio hecho por el Observatorio de Fútbol.

Se sabe que hasta la temporada 2016/2017 nunca antes se había pagado tal cantidad por un jugador, menos aún por deportistas jóvenes. Sin embargo, en los últimos dos años las cifras que se manejan en el mercado de fichajes dieron un salto exponencial.

Este es el caso del París Saint-Germain, equipo que revolucionó el mercado la temporada pasada. Y es que, como se recuerda, el PSG pagó US$ 276 millones al Barcelona por Neymar, haciendo de este un nuevo récord.

Pero ahí no quedó todo, ya que el club también incorporó al delantero francés Kylian Mbappé. Por él se pagará US$ 224 millones al Mónaco.

Ayer, se cerró el mercado de invierno en Europa y las cifras revelan que los precios de los futbolistas siguen en escalada (ver infografía).

El lado oscuro

Aunque estas operaciones fueron grandes negocios para los futbolistas, tuvo un impacto negativo en el precio del resto.

Ello produjo, según un informe del diario español Expansión, que se incremente la inflación que desde hace dos años registra la industria.

Además volvieron a surgir los rumores de una posible burbuja en el sector.

Los millones procedentes de los derechos televisivos y la irrupción de fortunas empresariales respaldadas por fondos soberanos han cambiado las reglas del juego, enfatiza la publicación.

Fichajes culposos

Hasta el 2016 no se superaba la cifra de US$ 125 millones, pero tan solo en la reciente temporada invernal el Barcelona –una vez más – sobrepasó esa cantidad con la incorporación de Philippe Coutinho con US$149 millones.

Y no es el único caso, ya que aparte de Neymar y Mbappé, otro fichaje comentado del periodo pasado fue el de Ousmane Dembélé.

En la temporada 2016/2017 el Borussia Dortmund pagó US$ 19 millones por él y un año después lo vendió al Barça por US$ 130 millones. En tan solo 12 meses el jugador se revalorizó un 600%

Dembélé es uno de los cuatro futbolistas sub 21 que el Centro Internacional de Estudios del Deporte tasa en más de US$ 149 millones.

Lo curioso es que, según Transfermarkt, fichar al francés costaría US$ 37 millones. Un 72% menos de lo que la primera entidad señala que vale, así como un 68% por debajo del precio que el Barcelona pagó.