El mercado de fichajes europeo cierra el telón una vez más con diversas novedades entre las cinco ligas más importantes de ese continente. En esta ocasión, sin embargo, la pandemia y la falta de público en los estadios condicionaron a más de un equipo.

Poderío económico inglés

Entre los cinco torneos más importantes de Europa, la Premier League es la que ha sufrido menos el impacto por el coronavirus. Al menos eso se deduce de los gastos que han hecho sus clubes.

Este año, la liga inglesa gastó en total US$ 1,614 millones en transferencias, según el portal Transfermarkt. Si comparamos, el año pasado los clubes de Inglaterra derrocharon US$ 1,686 millones, es decir, solo US$ 72 millones más que este año.

El segundo lugar, que era ocupado en la temporada pasada por LaLiga de España, este año va para la Seria A de Italia. A pesar de la posición, los clubes de uno de los países más afectados por la pandemia tuvieron un decrecimiento de más de US$ 400 millones, pues el año pasado sacaron de la billetera un total de US$ 1,325.7 millones, según data de Transfermarkt,

LaLiga, de otro lado, cayó a la posición cuatro. Los US$ 1,606 millones que gastaron en la temporada pasada se redujeron a US$ 483.5 millones esta vez

En total, este año las cinco ligas más importantes de Europa compraron jugadores por US$ 3,885.1 millones, poco más de la mitad en comparación con los US$ 6,257 millones de la temporada pasada.

El millonario que ahorra

Una de las varias razones por las que LaLiga descendió hasta la cuarta posición en cuanto a gasto en fichajes es por las pocas contrataciones que hizo el Real Madrid. El club blanco, que normalmente no escatima en pagar sumas millonarias por contratar a nuevos cracks, esta vez no ha gastado ni un dólar.

Y es que el objetivo de la dirigencia madridista a raíz del covid-19 fue desde un principio aligerar la plantilla, que llegó a tener hasta 37 futbolistas. Con la reducción de sueldos, el aprovechamiento de jugadores de la cantera y la vuelta de jugadores prestados, el Madrid busca generar estabilidad financiera para esta temporada. Entre traspasos y ahorro en los sueldos, Real Madrid supera los US$ 236 millones, según Marca, lo que garantizaría la solvencia del club.

El campeón se renueva

Asimismo, otro club que ha sido bastante cauto a la hora de contratar ha sido Bayern de Múnich. El vigente campeón de Europa tuvo bajas importantes de jugadores que fueron claves para ganar la Champions League, como Perisic, Coutinho y Odriozola.

Por ello, al entrenador le urgía cubrir con nuevo talento esos puestos para tentar nuevamente los campeonatos por jugar. Al equipo bávaro se han sumado el español Marc Roca -adquirido por una cantidad entre los 13 y 18 millones de dólares- junto al delantero camerunés Choupo-Moting, el brasileño Douglas Costa (cedido por la Juventus) y el lateral Bouna Sarr.





EN CORTO

Nuevos. Edinson Cavani, delantero uruguayo, firmó por el Manchester United y llegará a reforzar al club inglés. En su último partido, el United cayó goleado por el Tottenham de Mourinho por 6-1. Su próximo rival será Newcastle, club que acaba de adquirir al peruano Rodrigo Vilca.