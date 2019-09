La ventana de pases de las cinco ligas más grandes de Europa se cerró ayer sin la noticia que muchos esperaban. Neymar Jr, el astro brasileño, no concretó su regreso al Barcelona. Su futuro, por ahora, seguirá en las manos del PSG, que solo venderá a la estrella si algún club decide desembolsar, como mínimo, los US$ 240 millones que le costó. Hasta que eso no suceda, el díscolo y polémico Neymar continuará en París.

Los que más invierten

La Premier League superó nuevamente al campeonato español como la liga que más invierte en el mercado de pases. Los clubes ingleses realizaron un total de 508 movimientos (cesiones, traspasos, agentes libres, entre otros) por un valor equivalente a US$ 2,200 millones, según The Guardian.

De otro lado, los clubes de La Liga movieron alrededor de US$ 2,000 millones en transferencias, pero con una cantidad más baja de operaciones: solo 367.

A pesar de eso, La Liga tiene los fichajes más caros. Los tres primeros lugares del top 10 (ver tabla) son compras realizadas por las escuadras más grandes de España. Entre Joao Felix, Antoine Griezmanm y Eden Hazard suman US$ 372 millones.

El resto de la lista

Luego de la Premier League y La Liga, el torneo más derrochador es el italiano. En esta ocasión, la Seria A realizó 495 movimientos en la ventana de transferencias por un total de US$ 1,660 millones. El jugador por cuyo pase se pagó más fue Romelu Lukaku, que cambió la camiseta del Manchester United por la del Inter de Milán por US$ 84.5 millones.

En la cuarta posición entre las cinco ligas más poderosas de Europa y del fútbol en general está la Ligue 1. En Francia se invirtió la suma de US$ 1,350 millones por un total de 402 operaciones.

Finalmente, la Bundesliga tuvo 286 movimientos que alcanzaron los US$ 1,121 millones.

¿El sucesor de CR7?

El delantero Joao Felix se convirtió en el fichaje más caro de esta temporada. A sus 19 años, este portugués llegó al Atlético de Madrid para suplir la partida de Antoine Griezmanm. En tres partidos, ya anotó un gol y realizó una asistencia.

Cifras