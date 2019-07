Megan Rapinoe, la estrella de fútbol femenino y activista por la igualdad

Mientras todos los ojos estaban puestos en la final de la Copa América, en París la selección de Estados Unidos se coronaba por segunda vez consecutiva como campeona del Mundial de Fútbol Femenino.

Lo hizo tras vencer a Holanda por dos goles a cero, uno de ellos marcados por Megan Rapinoe, la estrella de este equipo. Rapinoe, además, ganó el Balón de Oro a mejor jugadora del torneo y también la bota de oro como máxima goleadora.

Pero sus logros se cuentan también fuera de las canchas. Antes de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregara los trofeos del campeonato, todo el estadio comenzó a corear al unísono “equal pay, equal pay” (igualdad salarial), una de las batallas que esta futbolista ha hecho suya.

Por la equidad

Rapinoe, de 34 años, lucha por la igualdad de salarios desde hace varios años. Y es que la brecha entre lo que reciben hombres y mujeres en este deporte es aún inmensa. Por ser campeonas del Mundial, la selección estadounidense recibirá US$ 4 millones, mientras que Francia, vigente campeón del fútbol masculino, se embolsó US$ 38 millones, casi 10 veces más.

“Hay que pasar a la etapa siguiente. Todo el mundo está preparado para que cobremos lo mismo”, dijo Rapinoe a la prensa.

Infantino ha tratado de evitar la polémica y ha anunciado que se duplicarán los premios para el siguiente mundial femenino, en el 2023. Sin embargo, para la capitana de Estados Unidos no es suficiente.

Eso hizo que, el pasado 8 de marzo, 28 jugadoras demandaran por discriminación a la Federación Estadounidense de Fútbol.

Rapinoe lidera estos reclamos y solicita que la institución iguale los sueldos y premios de ambos representantes del país.

Por ejemplo, por llegar a cuartos de final en el Mundial femenino, el equipo que capitanea Rapinoe obtuvo un bono de US$ 90,000. De haberlo logrado el combinado de varones, el monto hubiera sido US$ 550,000, según Money.

El principal argumento de quienes abogan por un incremento progresivo en los sueldos de hombres y mujeres en el fútbol están en las cifras que se manejan. En ese sentido, el Mundial Femenino de Canadá 2015 reportó ganancias por US$ 73 millones (incluyendo US$ 17 millones en publicidad en Estados Unidos), mientras que el último Mundial de Rusia 2018 dejó a la FIFA US$ 6,000 millones.

Algunas marcas ya se han involucrado en esta batalla.

Visa, uno de los sponsors de la federación estadounidense, destinará más del 50% de su presupuesto de auspicio para el equipo femenino y ya no lo dividirá 50/50 con la selección masculina.

Adidas,por su parte, pagará los mismos bonos a sus atletas patrocinados, sean hombres o mujeres, que ganen el Mundial.

Comparativos

Una futbolista como Megan Rapinoe o Alex Morgan, otra de las estrellas de Estados Unidos, obtiene alrededor de US$ 400,000 en salarios y bonos al año. Con patrocinios, esta cifra puede llegar a US$ 3 millones.

No obstante, esto solo sucede con las jugadoras más mediáticas de esa escuadra. Sus compañeras de equipo ganan entre US$ 150,000 y US$ 300,000 al año.

Además de su sueldo como futbolistas, los ingresos de Rapinoe se elevan gracias a su propia marca de ropa deportiva. Actualmente, todos los productos que figuran en su web oficial están agotados.

Asimismo, tiene una academia de fútbol que recorre varios estados de su país y enseña el deporte a chicos y chicas.

Por último, junto a sus colegas del fútbol, Tobin Heath y Meghan Klingenberg, acaba de lanzar otra marca de prendas, re-inc.

Otrosí digo Redes sociales. Rapinoe se vio involucrada en una polémica con el presidente Donald Trump vía Twitter. Ella manifestó su decisión de no ir a la Casa Blanca si es que ganaban el Mundial, a lo que Trump respondió que primero gane y luego hable. Tras campeonar, Rapinoe se mantiene en su negativa de conocer a Trump.

6 GOLES hizo Megan Rapinoe en cinco encuentros con su selección durante el Mundial de Fútbol Femenino.