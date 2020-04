Tendencias







Mediapro: Crisis del coronavirus “va a afectar a los derechos de televisión” “La crisis no va a alejar a la gente del fútbol. Puede que nos veamos obligados a jugar a puerta cerrada, puede que bares y restaurantes estén cerrados hasta no se sabe cuándo, pero la gente tiene necesidad, o al menos ganas, de fútbol por ahora. Por ahora, no veo la necesidad de cambiar cosas”, señala Jaume Roures, socio fundador de Mediapro.