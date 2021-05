En busca de auspicios por paquetes

Alessandro Souza, Clasificado en tiro

Alessandro de Souza Ferreyra. Tirador peruano. TIRO.

Alessandro de Souza, representante de tiro en los Juegos Olímpicos de Tokio, afirma que el tiempo de postergación del evento le ha venido bien. “Este deporte no es físico y, por ende, la experiencia pesa mucho. Compito con gente que tiene 45 o 50 años y el carácter y la madurez ayudan para afrontar la competencia de otra manera”, explica. De Souza asegura que el 70% del presupuesto para su preparación lo cubre gracias al IPD. “Pero hay que buscar de otros lados para cubrir todo”, acota. En su caso, tiene solo un auspicio, la marca italiana de escopetas Perazzi, que apoya su presupuesto en un 15%. “El resto sale de mi bolsillo”, comenta.

De Souza sostiene que este año ha sido complicado conseguir auspicios por la pandemia. “Estamos tratando de negociar con las marcas por paquetes de tres o más atletas”. Asimismo, indica que las redes sociales son esenciales al momento de llegar a acuerdos. Sin embargo, esto se complica, pues “para una empresa es más rentable un chico reality que un deportista”, afirma el atleta.

Concentrada en las pistas y en sus redes

Jovana de la Cruz, Atleta de maratón

La huancavelicana Jovana de la Cruz festejó el domingo su clasificación a los Juegos Olímpicos. Ahora, según cuenta, tendrá una semana de descanso en la que podrá definir junto a su entrenador la agenda de preparación fuera de Perú. Su mente, por ahora, estará enfocada en estos temas y no en cómo financiar su pasión. “Nike, la marca que me representa me brinda todos mis implementos y eso me ha permitido mantenerme en el alto rendimiento”, cuenta la atleta de maratón.

La corredora considera que la inversión para competir a nivel élite es fuerte, por lo que no basta tener solo una marca detrás. Su familia pone la mano en el bolsillo también para financiar sus sueños. “Contamos también con un pago mínimo de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo”, resalta la deportista que ve con optimismo los próximos meses. Con la mente en las pistas, no deja de lado sus redes sociales, pues a través de las cuales fortalece su vínculo con su sponsor y garantiza la exposición que este le solicita a cambio.

Un caso de éxito pero también la excepción

Gladys Tejeda, Atleta

PRODUCCION GLADYS TEJEDA

Gladys Tejeda es la corredora que consiguió que en Perú se prestara interés a otros deportes más allá del fútbol. Por ahora trabaja con tres marcas, dos de ellas no están directamente asociadas al mundo deportivo. Sin embargo, encuentran en su imagen un valor importante que transmitir. En su caso, la exposición no se limita al contenido de redes sociales, sino que se extiende a comerciales de televisión, exhibición de su rostro en tiendas y acciones con clientes y colaboradores de las firmas que la apoyan

Además no se trata solamente de vestir ropa del sponsor, sino que este tenga un impacto positivo en la clasificada. Por ejemplo, en su viaje a Portland, donde se ubica la sede de Nike, se hizo un scan a sus pies y se consideró que tendría mejor rendimiento si usaba zapatillas de tallas distintas.

Tras la postergación de los Juegos Olímpicos, estos años, reconoce Tejeda, son los más difíciles para ser atractivo para una marca.

La visibilidad, el talón de Aquiles del deporte

Álvaro Torres, Clasificado en remo

Álvaro Torres llegó a Miami para seguir con sus entrenamientos gracias a un auspiciador que apoyó la primera parte de su preparación rumbo a Tokio. Tres meses es lo que pudo cubrir con el aporte económico que recibió. Sin embargo, la oportunidad no se repitió. Llegó la pandemia y se transparentó la relevancia de contar con sponsors para los deportistas. “Muy pocas buscan ayudar por sentirse identificados con nuestros valores, la mayoría desea un beneficio económico. Pero disciplinas como la mía que no son televisadas no consiguen eso”, dice el clasificado en remo.

Asimismo, señala que aunque los Panamericanos sirvieron como una ventana de exposición, “pasado el boom hubo un momento de silencio”. Para Torres, pues, “las marcas no buscan a alguien que está escondido en un hueco”. Por ahora, por sus propios medios ha implementado un gimnasio para mantenerse en forma hasta que le toque competir. Junto a él, otros atletas de la Asociación de Deportistas del Perú, buscan mejorar la relación con las marcas.