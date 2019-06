Un MBA también es sinónimo de red de contactos

Uno de los motivos que lleva a los aspirantes a escoger la universidad para estudiar un posgrado o MBA es el poder de la red de contactos que esta ofrezca.

Casos de networking

El ingeniero chileno Matías Muchnick, fundador de Not Co. (empresa biotecnológica alimentaria), anunció recientemente que Jeff Bezos , CEO de Amazon y el hombre más rico del planeta, invertirá US$ 30 millones en su startup.

Pero ¿cómo fue posible este encuentro? El fondo de inversiones de Bezos contactó con el chileno mediante un profesor de Stanford al que Muchnick conoció cuando tomó un programa de emprendimiento.

Matrícula latinoamericana

El 6.8% de los estudiantes de las 56 escuelas evaluadas en el Ranking MBA Global 2019 son extranjeros. Según los datos recabados de las propias escuelas de negocios participantes, la mayoría de los egresados vuelve a sus países de origen tras su titulación.

Por esto, es importante también que el 25.4% de los alumnos extranjeros de las universidades de la lista son latinoamericanos. EAE Business School (en puesto 22), tiene uno de los mayores porcentajes (75%) de alumnado proveniente de la región.

La presencia latinoamericana es fuerte en escuelas españolas como ESIC (39,2%), seguido de IE Business School (36,7%). “Compartir el idioma es un factor importante a la hora de decidir estudiar un MBA en el extranjero”, explica el portal América Economía.

Ranking de las mejores

Hoy, Stanford Graduate School of Business (EE.UU.), IE SE Business School (España) y Harvard Business School (EE.UU.) son las mejores universidades para cursar un MBA.Sin embargo, IE Business School (España) tiene el mejor puntaje en poder de red en América Latina.

Además, según la trayectoria de los egresados latinoamericanos, las escuelas Yale School of Management y Stanford GSB resaltan.