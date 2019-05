Maternidad, otra travesía llena de lecciones

Andrea Fernández

Aprender de los pequeños momentos

Andrea Fernández, gerente general de la región Sur de América Latina de Kaspersky Lab, recuerda que sus primeros días como madre no fueron fáciles. Cuando su hija mayor cumplió tres meses, tuvo que volver a trabajar. “La organización no fue díficil, sino la parte emocional de dejarla con otros”, explica. Sin embargo, se adaptó rapidamente a la dinámica. Ahora es ella quien aprende de sus hijos a disfrutar de los pequeños momentos.

Rosa María Vasquez

Siguiente sueño, tener muchos nietos

Aceptar a las personas como son, manejar las expectativas y ser paciente son algunas cosas que aprendió Rosa María Vasquez de sus hijos. La gerente general de la Clínica San Felipe, revela que tuvo temor de volver al campo laboral después de haber paralizado su carrera durante tres años para cuidar a sus hijos. Se dio con la sopresa que actualmente muchas empresas respetan esta decisión. Ahora, su sueño es tener muchos nietos.

Lourdes Montagne

Sin cargos de conciencia por ser madre

“La lección más grande que me enseñaron mis hijos ha sido no sentir culpa por trabajar” , comenta Lourdes Montagne, directora General de Belcorp Perú. La ejecutiva explica que las mujeres no deben tener cargo de conciencia por ser madres y, al mismo tiempo, una vida profesional. Esta dinámica demuestra el buen ejemplo a los hijos, agrega. Montagne espera que, al jubilarse, pueda abrir su propia empresa y dedicarse a ella.

Ángela Flores

El secreto: la comunicación y organización

Para Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) el primer año del nacimiento de su hija fue retador. La ejecutiva y su esposo se encontraban fuera de Lima, sin contar con apoyo externo, más que el de su madre. Por eso, la solución para la pareja fue la comunicación y organización constante. Ahora, Flores se emociona al recordar esta etapa mientras agradece por tener a sus dos hijas.

Carmen Rodriguez

Saborear cada segundo con los hijos

Carmen Rodriguez, gerente general de Maserati, recuerda que lo primero que aprendió como madre fue que la vida no es una carrera todo el tiempo. “Cuando estoy con mis hijas, tengo que ser paciente, bajar las revoluciones y ser comprensiva. El tiempo con ellas vale oro y hay que saborear cada segundo”, señala. Asimismo, señala que ser coherente con lo que predica es una de las lecciones que le han dado sus hijas.

Claudia Jiménez

La inexperiencia y los tiempos compartidos

Claudia Jiménez, diseñadora de modas, cree que sus hijos son los mejores maestros. “Enseñan a sacar fuerzas de donde no hay”, menciona. El primero lo tuvo a los 20 años. Recuerda con cariño las tardes que pasaba a su lado y que esperaba a que durmiese para hacer las tareas del instituto. Admite que “la inexperiencia hace meter la pata”, pues le hubiera gustado compartir más con él. “Tal vez ya sea hora de tomarme tiempo para mí”, reflexiona.

Jessica Luna

Flexibilidad para compartir y criar

Jessica Luna, gerenta general de Comex, cuenta que el optimismo y perseverancia se los enseñó su pequeña. “(Se trata de) ir siempre con la mirada en alto y seguir adelante a pesar de las adversidades”, enfatiza. Por otra parte, considera clave trabajar en un ambiente donde prime el balance entre lo personal y laboral. “Mi reto es consolidar políticas de flexibilidad para que se participe en la crianza de los hijos y que más empresas las implementen”.

Inés Hochstadter

Tiempo extra para los primeros meses

Lo más importante para Inés Hochstadter, country manager de Despegar, es “la flexibilidad que te brinde la oficina los primeros meses” posteriores a dar a luz. La ejecutiva señala que, como madre primeriza, se necesita de tiempo extra para organizarse entre las responsabilidades laborales sin disminuir el rendimiento y ser mamá. El segundo tema princial ha sido las lecciones que sus hijos le han dado: ser paciente y trabajar en equipo.