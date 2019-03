Máscara facial convierte a empresario coreano en multimillonario

Las mascarillas pueden hidratar, exfoliar o suavizar y refrescar la piel en minutos. También pueden generar fortunas de miles de millones de dólares, aunque esto toma un poco más de tiempo: dos años en el caso de Kim Jung-woong.

Puesto que el cuidado de la piel se ha vuelto cada vez más importante en la búsqueda de la belleza, algunos coreanos han acumulado fabulosas riquezas a medida que más consumidores están decididos a lograr esta esquiva apariencia fresca.

Los bancos y los grandes fabricantes de cosméticos de todo el mundo se percataron de este negocio.

En octubre, Goldman Sachs Group Inc. adquirió el 5% de GP Club Co. Ltd. de Kim en un acuerdo de US$ 67 millones que valora al fabricante de cremas, lápices labiales y otros productos de belleza en US$ 1,300 millones. Kim, de 44 años, y su familia son dueños del 95% restante.

El banco de inversiones dijo a la compañía que había estado observando el mercado de los cosméticos con gran interés, dijo Son Moon-ho, director de operaciones de GP Club en ese entonces, durante una entrevista en enero. Christopher Jun, un vocero de Goldman Sachs en Seúl, declinó hacer comentarios. Son abandonó la empresa desde aquel entonces.

En el 2017, Unilever invirtió 2,270 millones de euros (US$ 2,600 millones) para adquirir una participación mayoritaria del fabricante de productos para el cuidado de la piel Carver Korea Co., con la compra de participaciones pertenecientes a Goldman, Bain Capital y el fundador Lee Sang-rok. La fortuna de Lee, de 45 años, está valorada en US$ 900 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

En octubre, Credit Suisse Group AG compró una participación cercana al 3% en L&P Cosmetic Co., el fabricante de máscaras faciales Mediheal, en aproximadamente 40,000 millones de wones (US$ 35.6 millones).

Corea del Sur, un cuarto del tamaño de Japón, fue el sexto exportador de cosméticos más grande del mundo en el 2017, según la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Corea. El país anotó US$ 4,600 millones en exportaciones durante los primeros nueve meses del 2018, un aumento del 31% respecto al mismo período del año anterior, impulsado por la demanda desde China.

Tensiones Comerciales

Kim comenzó su carrera en la industria de la belleza vendiendo cosméticos a mayoristas en China y estableció su propia marca, JM Solution, en el 2016. Prosperó desde el principio, ganando popularidad en la plataforma de comercio electrónico de Alibaba, Taobabo.

Luego, las tensiones geopolíticas afectaron el mercado de la belleza de Corea.

En el 2017, Corea del Sur permitió que el ejército de EE.UU. instalara el sistema de defensa de misiles de alcance corto, medio e intermedio (THAAD, por sus siglas en inglés) para contrarrestar las amenazas nucleares de Corea del Norte. Pekín interpretó el hecho como un movimiento en contra de sus propios intereses de seguridad y los medios de comunicación estatales impulsaron boicots a los productos coreanos.

En medio de estas tensiones, GP Club aprovechó su posición como una marca relativamente más pequeña y más nueva.

"En ese momento éramos desconocidos, por lo que sufrimos menos que otras grandes marcas", dijo Son. "La clave para adelantarse a la competencia consistió en ampliar los canales de ventas mientras otros se desaceleraban".

La compañía introdujo un nuevo producto, la máscara de propóleo real Honey Luminous, y se expandió a las tiendas libres de impuestos de Corea. Los precios más bajos de GP Club atrajeron a los compradores "daigou": personas que adquieren productos para clientes en China continental, donde el acceso a productos extranjeros es limitado y los precios más altos.

GP Club enfrentó la adversidad y las ventas siguieron creciendo, aumentando a 9.5 millones de máscaras en diciembre del 2017, y un récord de 100 millones de máscaras en agosto del 2018. Los ingresos aumentaron a 300,000 millones de wones en la primera mitad del año pasado, un aumento de 50,000 millones para todo el 2017, según Son.

Este hecho llamó la atención de Goldman.

"No estaba claro qué marca avanzaría después del problema del THAAD, y tuvimos un crecimiento notable", dijo Son.

Desde entonces, China ha atenuado sus restricciones, entre ellas una prohibición contra grupos que viajan a Corea.