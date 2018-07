Mark Zuckerberg, tiene la tercera fortuna más alta del mundo

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, llegó al tercer lugar del listado de los empresarios más ricos del mundo con una fortuna avaluada en US$ 81,600 millones, según estimaciones de Bloomberg. Dicha cifra contrasta con los US$ 72,800 millones que registraba el 1 de enero de 2018, época en la que ocupaba el quinto lugar entre el top 10 de multimillonarios. En seis meses, la fortuna de Zuckerberg creció 12%.



El último año también ha sido rentable para el ejecutivo, pues el 8 de julio del año pasado registraba una fortuna de US$ 64,700 millones. Desde ese momento hasta hace dos días, cuando Bloomberg registró el saldo actual de su fortuna, la cantidad aumentó US$16,900 millones y arrojó 26% de crecimiento.



Sin embargo, las finanzas de Zuckerberg atravesaron un momento complejo entre el 18 de marzo y el 27 de marzo a raíz del escándalo de la firma de marketing británica Cambridge Analytica, responsable de un robo masivo de datos de 50 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo. Este incidente hizo que la red social perdiera US$37,000 millones en un día y que la fortuna de su CEO cayera US$4,900 millones en esa misma jornada.



Asimismo, los números de las arcas monetarias de Zuckerberg siguieron disminuyendo entre el 18 y el 27 de abril, pasando de US$75,300 millones a US$62,200. Durante esos nueve días, la fortuna del directivo cayó 17.4%, haciéndole perder US$13,100 millones en total.



A pesar de la caída, la recuperación de Zuckerberg a partir de entonces fue meteórica, pues creció 31% y le llevó a obtener US$19,400 millones desde el 27 de marzo hasta hoy.



El experto en tecnología, Diego Santos, mencionó que la tercera posición de Zuckerberg en el ranking de los más ricos “era cuestión de tiempo”, y aseguró que “puede seguir escalando” en los próximos años.



“Su compañía tiene una clientela de 2,200 millones de suscriptores y es una persona que acapara, junto con Google, el mercado publicitario de Internet”, agregó.



Una de las principales razones de la recuperación del ejecutivo y de su empresa fue el buen resultado de Igtv, la nueva herramienta de Instagram desde finales de junio que permite la creación de vídeos de hasta 60 minutos de duración en formato vertical. Esta red social fue adquirida por Facebook en 2012 con un valor de US$1,000 millones.



La herramienta, que fue creada el mismo día que se conoció que sobrepasó los 1,000 millones de usuarios que tiene Instagram, tiene como propósito retar a YouTube al animar a los usuarios de la red a publicar contenidos más largos y crear su propio canal.



Gracias a esta nueva herramienta, además de su actividad publicitaria, la firma eMarketer estima que Instagram generará ganancias de US$5,480 millones.



El fundador de cocoNut, Juan Pablo García, destacó que “Facebook es la red social donde hay más rentabilidad para las marcas a la hora de pautar y hacer futuros negocios”.



Detalles como estos no solo le permitieron a Zuckerberg recuperar un buen porcentaje de su fortuna en los últimos meses, sino que también le ayudaron a posicionarse US$400 millones por encima del CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, y US$5,500 millones sobre el fundador y expresidente de Inditex, Amancio Ortega, el cuarto y quinto del listado respectivamente.



Esta recuperación no le alcanzó a Zuckerberg para superar a los dos empresarios más ricos del mundo: el CEO de Amazon, Jeff Bezos, y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, cuyas fortunas llegan a US$142,000 millones y US$94,200 millones, respectivamente.



El liderazgo de Bezos en el escalafón de los hombres más ricos del mundo se debe al buen comportamiento que ha tenido el minorista online y al proceso de diversificación que ha intensificado este año.



Por ejemplo, la nueva compañía independiente de servicios médicos que Amazon, JPMorgan y Berkshire Hathaway crearon en conjunto con el propósito de ofrecer atención médica a costes menores a los del mercado actual y la compra hace dos semanas de PillPack, una farmacia online que le permitirá incursionar en el mercado de los medicamentos.



Los 10 más ricos crecieron casi 10% en seis meses

Las fortunas del top 10 de los hombres más ricos del mundo según Bloomberg suman en total US$774,000 millones actualmente, mientras que en enero de este año sumaban alrededor de US$708,200 millones.



En el primer semestre de 2018, el patrimonio de la primera decena de millonarios más acaudalados del mundo creció 9.3%. De los 10 empresarios que conforman ese ránking, seis de ellos son del sector tecnológico y siete nacieron en Estados Unidos. El único latino es el mexicano Carlos Slim.



Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)

Diario La República de Colombia